Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford: Misi Putus Dominasi The Bees di Liga Inggris

JawaPos.com - Bournemouth punya misi menghentikan dominasi Brentford saat kedua tim bertemu pada pekan lanjutan Premier League 2026/2027. Duel di Vitality Stadium, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB, menjadi kesempatan The Cherries untuk meraih kemenangan pertama atas The Bees dalam enam pertemuan terakhir.

Bournemouth memang memiliki keuntungan bermain di kandang. Namun, catatan pertemuan terbaru menunjukkan Brentford bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Dalam dua pertemuan Premier League musim lalu, Brentford mengoleksi empat poin. The Bees bahkan menang telak 4-1 saat menjamu Bournemouth di Gtech Community Stadium pada Desember 2025.

Bournemouth kemudian mampu menahan Brentford 0-0 di Vitality Stadium pada Maret 2026. Hasil tersebut sekaligus menghentikan rentetan kekalahan The Cherries, tetapi belum cukup untuk menghapus dominasi Brentford.

Jika ditarik lebih jauh, Bournemouth belum menang dalam enam pertemuan terakhir melawan Brentford. The Bees mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang dalam periode tersebut.

Rentetan itu dimulai dari kemenangan 2-1 Brentford di markas Bournemouth pada Mei 2024. Setelah itu, The Bees kembali menang 3-2 di kandang sendiri pada November 2024.

Brentford kemudian membawa pulang kemenangan 2-1 dari Vitality Stadium pada Maret 2025. Tiga bulan kemudian, The Bees kembali mengalahkan Bournemouth 2-0 di ajang Piala Liga sebelum menang 4-1 pada Desember 2025.

Bournemouth baru terhindar dari kekalahan ketika kedua tim bermain 0-0 pada Maret 2026.

Catatan tersebut membuat pertandingan kali ini menjadi ujian tersendiri bagi The Cherries. Mereka harus memanfaatkan dukungan publik Vitality Stadium jika ingin mengubah tren pertemuan kedua tim.