Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest: Rekor Berpihak ke Tuan Rumah

JawaPos.com - Aston Villa lebih diunggulkan saat menjamu Nottingham Forest pada pekan lanjutan Premier League 2026/2027. Selain bermain di Villa Park, Villa juga memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dengan tiga kemenangan dalam lima duel terakhir.

Pertandingan Aston Villa vs Nottingham Forest dijadwalkan berlangsung di Villa Park, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB. Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah meraih hasil positif di kompetisi Eropa.

Dalam lima pertemuan terakhir, Aston Villa mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan melawan Nottingham Forest.

Villa menang 2-1 atas Forest pada 5 April 2025. Aston Villa kemudian kembali meraih kemenangan dengan skor 3-1 pada 3 Januari 2026.

Pertandingan berikutnya pada 12 April 2026 berakhir imbang 1-1. Forest sempat membalas dengan kemenangan tipis 1-0 pada 30 April 2026.

Namun, Aston Villa kembali menunjukkan dominasinya pada pertemuan 7 Mei 2026. Bermain di Villa Park, Villa menang telak 4-0 atas Nottingham Forest.

Rekor tersebut menjadi salah satu modal bagi Aston Villa untuk menghadapi pertandingan kali ini. Dukungan suporter di Villa Park juga bisa memberikan tambahan energi bagi tuan rumah.

Meski demikian, Nottingham Forest tetap memiliki peluang memberikan perlawanan. Mereka bisa mengandalkan organisasi permainan serta serangan balik untuk mencari celah di pertahanan Villa.

Dari sisi kondisi skuad, Aston Villa masih menghadapi sejumlah persoalan cedera. Leon Goretzka dan Amadou Onana masih menepi karena masalah pada lutut, sedangkan Brian Madjo belum dapat dimainkan akibat cedera pergelangan kaki.