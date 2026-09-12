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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 01.37 WIB

Masuk sebagai Pemain Pengganti, Laurensius Sabda Antar PSIS Menang, Jadi Player of the Match

Pemain PSIS Semarang Laurensius Sabda. (Istimewa) - Image

Pemain PSIS Semarang Laurensius Sabda. (Istimewa)

JawaPos.com - Laurensius Sabda menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam kemenangan PSIS Semarang atas PSPS Pekanbaru pada laga pembuka Pegadaian Championship 2026/2027.

PSIS Semarang mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 2-1 dalam pertandingan di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9).

Laurensius Sabda tampil sebagai pemain pengganti dan menjadi penentu kemenangan Laskar Mahesa Jenar.

Pemain bernomor punggung 77 itu mencetak gol pada menit ke-73 sekaligus memastikan PSIS mengamankan tiga poin pada pertandingan perdana musim ini.

Penampilan tersebut membuat pemain yang sebelumnya memperkuat Persiba Balikpapan itu terpilih sebagai Player of the Match.

Penghargaan tersebut diketahui melalui unggahan akun Instagram @Liga2Match yang juga menampilkan wawancara Laurensius Sabda setelah pertandingan.

Dalam wawancara tersebut, Sabda mengaku bersyukur bisa membantu PSIS meraih kemenangan.

Dia menyebut pertandingan perdana memang tidak mudah karena setiap tim masih berusaha menemukan permainan terbaiknya.

"Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus. Pertandingan ini tentunya sangat berat karena pertandingan perdana pasti semua tim bagaimana menemukan permainan terbaiknya," ujar Sabda.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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