PSIS Tebar Harapan Lewat Kegiatan Sosial di Semarang

JawaPos.com - PSIS Semarang memilih mengawali perjalanan menuju kompetisi Championship 2026/2027 dengan kegiatan sosial.

Sehari sebelum menjalani laga perdana, Laskar Mahesa Jenar menggelar bakti sosial di Panti Asuhan dan Pesantren Yatim Tahfidul Quran Al Yasiroh, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda PSIS Semarang menjelang pertandingan pertama mereka pada musim baru.

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Manajemen dan tim PSIS menyempatkan diri untuk berbagi serta memberikan perhatian kepada anak-anak yang berada di panti asuhan dan pesantren tersebut.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @psisofficial, PSIS menyampaikan harapan agar kegiatan sosial tersebut menjadi pembuka yang baik sebelum tim menjalani perjalanan panjang di kompetisi.

"Semoga menjadi awal baik hal hal baik hadir sepanjang musim nanti," tulis PSIS dalam unggahannya.

Kegiatan bakti sosial ini juga menjadi bagian dari upaya PSIS untuk tetap dekat dengan masyarakat Semarang.

Dukungan dari berbagai elemen di Kota Semarang menjadi bagian penting bagi perjalanan Laskar Mahesa Jenar dalam menghadapi musim 2026/2027.