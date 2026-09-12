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Andika Rachmansyah
Minggu, 13 September 2026 | 00.37 WIB

Dramatis! Persija Jakarta Tekuk Persib Bandung 2-1, Ivan Mamut Jadi Pahlawan

Selebrasi Persija Jakarta usai merobek gawang Persib Bandung di GBK, Sabtu (12/9). Persija Jakarta menang dramatis 2-1 atas Persib Bandung di El Clasico Indonesia. Ivan Mamut mencetak gol penentu pada pengujung laga. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi Persija Jakarta usai merobek gawang Persib Bandung di GBK, Sabtu (12/9). Persija Jakarta menang dramatis 2-1 atas Persib Bandung di El Clasico Indonesia. Ivan Mamut mencetak gol penentu pada pengujung laga. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta menang dramatis atas Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 pada pekan kedua Super League 2026/2027. Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB.

Persija Jakarta memegang kemudi permainan sejak menit awal. Tim asuhan Shin Tae-yong itu menebar ancaman ke gawang Persib Bandung pada menit ke-6, namun sayang Arlyansyah Abdulmanan gagal memanfaatkan umpan silang Alexander Jeremejeff.

Persib Bandung bermain cukup solid. Tim asuhan Igor Tolic itu sesekali melakukan serangan balik melalui sektor sayap, namun masih mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan Persija Jakarta.

Pertandingan berjalan cukup sengit. Persija Jakarta dan Persib Bandung minim peluang. Hingga laga memasuki menit ke-30, skor kacamata alias 0-0 masih menghiasi jalannya duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

Persija Jakarta mendapat peluang pada menit ke-33 lewat tendangan Rayhan Hannan, namun masih melambung tinggi di atas mistar.

Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit dengan Macan Kemayoran memegang kendali permainan.

Gol yang ditunggu-tunggu tuan rumah akhirnya tiba pada menit ke-41. Alexander Jeremejeff sukses menjebol gawang Persib Bandung usai memanfaatkan umpan dari Denis Kolinger.

Persija Jakarta tidak menurunkan ritme permainannya. Pasukan Shin Tae-yong itu nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-49, namun sontekan Arlyansyah Abdulmanan justru melambung ke atas mistar Persib Bandung.

Persib Bandung mendapatkan peluang emas pada menit ke-54 lewat sundulan Gabriel Mutombo, namun bisa ditangkap Nadeo Argawinata. Berselang tiga menit, giliran Persija Jakarta yang mengancam gawang tim tamu lewat tendangan Victor Dethan.

Alexander Jeremejeff nyaris mencatatkan kembali namanya di papan skor pada menit ke-66. Sayangnya, tendangan striker asal Swedia itu masih cukup lemah sehingga mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.

Editor: Hendra
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