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Andika Rachmansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 23.28 WIB

Alexander Jeremejeff Bawa Persija Jakarta Ungguli Persib Bandung di Babak Pertama

Persija vs Persib di SUGBK. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Persija vs Persib di SUGBK. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta unggul 1-0 atas Persib Bandung di babak pertama lewat gol Alexander Jeremejeff pada menit ke-41. Laga pekan kedua Super League 2026/2027 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB.

Persija Jakarta memegang kemudi permainan sejak menit awal. Tim asuhan Shin Tae-yong itu menebar ancaman ke gawang Persib Bandung pada menit keenam, namun sayang Arlyansyah Abdulmanan gagal memanfaatkan umpan silang Alexander Jeremejeff. 

Persib Bandung bermain cukup solid. Tim asuhan Igor Tolic itu sesekali melakukan serangan balik melalui sektor sayap, namun masih mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan Persija Jakarta

Pertandingan berjalan cukup sengit. Persija Jakarta dan Persib Bandung minim peluang. Hingga laga memasuki menit 30, skor kacamata aliae 0-0 masih mengiasi jalannya duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut. 

Persija Jakarta mendapat peluang pada menit ke-33 lewat tendangan Rayhan Hannan, namun masih melambung tinggi di atas mistar. Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit dengan Macan Kemayoran memegang kendali permainan. 

Gol yang ditunggu-tunggu tuan rumah akhirnya tiba pada menit ke-41. Alexander Jeremejeff sukses menjebol gawang Persib Bandung usai memanfaatkan umpan dari Denis Kolinger. Gol tersebut membuat Persija Jakarta semakin percaya diri.

Macan Kemayoran terus menekan di sisa waktu babak pertama, namun tak ada tambahan gol yang tercipta. Hasilnya, Persija Jakarta unggul sementara 1-0 atas Persib Bandung di babak pertama.

Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung:

Persija: Nadeo Argawinata (PG), Rizky Ridho, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Stjepan Loncar, Fabio Calonego, Arlyansyah Abdulmanan, Alex Jeremejeff, Rayhan Hannan.

Editor: Edi Yulianto
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