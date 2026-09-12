Jelang Duel Kontra Persib Bandung di SUGBK, Panpel Persija Jakarta Siapkan Razia dan Tes Alkohol

The Jakmania mendesak Persija segera mendatangkan striker asing. Alexander Jeremejeff menjadi salah satu kandidat yang dikaitkan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta menyiapkan pemeriksaan ketat bagi penonton jelang duel klasik melawan Prsib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Pihak Panpel akan melakukan razia dan tes alkohol di sejumlah titik untuk memastikan suporter yang masuk ke stadion berada dalam kondisi sadar dan tidak membahayakan penonton lainnya. Langkah ini dilakukan demi menjaga pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung berjalan aman dan nyaman.
Security Officer Persija Jakarta, Hiro Paath, mengatakan pemeriksaan akan dimulai dari ring 4 hingga ring 3 SUGBK. Panpel akan melakukan razia terhadap penonton yang kedapatan membawa atau mengonsumsi minuman beralkohol.
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"Kalaupun ada yang berangkat dari rumah dan sudah menggunakan atau meminum alkohol, di ring 4 sampai ring 3 kami akan melaksanakan razia," kata Hiro kepada awak media, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Untuk menjalankan pemeriksaan tersebut, Panpel Persija Jakarta menyiapkan satuan tugas khusus yang akan berjada di area pemeriksaan. Suporter yang terlihat dalam kondisi tidak sadar atau diduga terpengaruh alkohol akan menjalani tes sebelum diperbolehkan masuk ke dalam stadion.
"Akan ada satgas pemeriksaan bagi teman-teman yang terlihat menggunakan atau sudah berangkat dalam keadaan tidak sadar. Kami akan mengetes mereka dulu dengan tes alkohol," tutur Hiro.
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Suporter yang terbukti dalam kondisi mabuk dipastikan tidak boleh masuk ke area stadion. Panpel juga akan mendata sekaligus mengambil tiketnya dan tidak diperkenankan untuk masuk.
"Kalau mereka dalam keadaan mabuk, kami akan singkirkan. Kami akan data, tiketnya akan kami ambil, dan mereka akan kita kumpulkan di satu titik, tidak diperkenankan masuk ke stadion," jelas Hiro.
Panpel Persija Jakarta juga kembali mengingatkan Bobotoh untuk tidak datang langsung ke SUGBK. Imbauan tersebut dilakukan untuk mengatisipasi potensi gangguan sekaligus menjaga laga bertajuk El Clasico Indonesia itu berjalan aman dan kondusif.
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