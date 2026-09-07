Termasuk Timnas Indonesia, Berikut Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok

Timnas Indonesia bersama 15 negara lain lolos Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 menjadi salah satu dari 16 tim negara yang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. Berikut daftar lengkap 16 tim negara yang akan tampil di ajang tersebut.
Piala Asia U-20 2027 dijadwalkan bergulir di Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April 2027.
Sebagai tuan rumah, Tiongkok sudah memastikan diri tampil tanpa harus melewat fase kualifikasi.
Baca Juga:Jelang Pegadaian Championship, Ini Pesan COO PSIS Semarang Fariz Julinar untuk Laskar Mahesa Jenar
Sebanyak 15 tim negara pun telah mengamankan tiket lolos Piala Asia U-20 2027 terdiri atas delapan juara grup kualifikasi, dan tujuh runner-up terbaik.
Delapan negara yang lolos lewat jalur juara grup adalah Indonesia, Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Arab Saudi, Tajikistan, Irak, dan Jepang.
Sementara tujuh tim yang lolos via runner-up terbaik, yakni Lebanon, Malaysia, Thailand, Oman, Iran, Yordania, dan India.
Baca Juga:Tiket Rp15 Ribu, Hampir 5 Ribu Penonton Saksikan Java United vs Garudayaksa di Stadion Jatidiri
India menjadi salah satu kontestan yang mencuri perhatian karena untuk pertama kali lolos ke putaran final Piala Asia U-20 setelah 20 tahun absen.
Sejumlah negara kuat juga secara mengejutkan gagal mengunci tiket putaran final yaitu Vietnam, Kirgistan, Palestina, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Australia.
Gagalnya Australia melaju ke putaran final sangat menyita perhatian karena mereka berstatus sebagai juara bertahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis