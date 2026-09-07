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Andika Rachmansyah
Senin, 7 September 2026 | 18.35 WIB

Termasuk Timnas Indonesia, Berikut Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok

Timnas Indonesia bersama 15 negara lain lolos Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. (Istimewa) - Image

Timnas Indonesia bersama 15 negara lain lolos Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 menjadi salah satu dari 16 tim negara yang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. Berikut daftar lengkap 16 tim negara yang akan tampil di ajang tersebut.

Piala Asia U-20 2027 dijadwalkan bergulir di Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April 2027.

Sebagai tuan rumah, Tiongkok sudah memastikan diri tampil tanpa harus melewat fase kualifikasi.

Sebanyak 15 tim negara pun telah mengamankan tiket lolos Piala Asia U-20 2027 terdiri atas delapan juara grup kualifikasi, dan tujuh runner-up terbaik.

Delapan negara yang lolos lewat jalur juara grup adalah Indonesia, Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Arab Saudi, Tajikistan, Irak, dan Jepang.

Sementara tujuh tim yang lolos via runner-up terbaik, yakni Lebanon, Malaysia, Thailand, Oman, Iran, Yordania, dan India.

India menjadi salah satu kontestan yang mencuri perhatian karena untuk pertama kali lolos ke putaran final Piala Asia U-20 setelah 20 tahun absen.

Sejumlah negara kuat juga secara mengejutkan gagal mengunci tiket putaran final yaitu Vietnam, Kirgistan, Palestina, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Australia.

Gagalnya Australia melaju ke putaran final sangat menyita perhatian karena mereka berstatus sebagai juara bertahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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