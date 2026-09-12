Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung: Adu Tajam Jeremejeff vs Sekulic

Bomber Persija Jakarta Alexander Jeremejeff. (Persija Jakarta)
JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan kedua Super League 2026/2027.
Persija Jakarta dan Persib Bandung datang dengan modal bagus ke laga tersebut setelah meraih kemenangan pada pertandingan pekan pertama. Tentu, kedua tim membidik poin penuh untuk mempertahankan tren positifnya.
Kedua kesebelasan pastinya bakal menurunkan pemain terbaiknya untuk mengamankan tiga poin dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut. Seperti diketahui, pertemuan kedua tim juga kerap berlangsung sengit, membuat laga semakin menarik untuk disaksikan.
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Dari kubu tuan rumah, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menurunkan komposisi pemain seperti pertandingan melawan Borneo FC di pekan pertama. Bedanya, kali ini tampaknya Rayhan Hannan akan diturunkan sejak menit awal untuk menggantikan peran yang sebelumnya dimainkan Arlyansyah Abdulmanan.
Untuk posisi kiper, gawang Persija Jakarta diperkirakan akan tetap dikawal Nadeo Argawinata. Ia akan dibantu oleh trio Rizky Ridho, Denis Kolinger, dan Radovan Pankov.
Kemudian sosok Kerim Memija dan Ilham Rio Fahmi akan beroprasi di sektor sayap. Keduanya bisa berperan sebagai bek sayap ketika bertahan. Lalu Fabio Calonego ditugaskan menjaga kedalaman di lini tengah, dan Stjepan Loncar sebagai gelandang serang.
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Untuk juru gedor, Alexander Jeremejeff tampaknya akan turun sejak menit awal. Bomber asal Swedia itu akan dibantu oleh dua winger lincah Macan Kemayoran, yakni Rayhan Hannan dan Witan Sulaeman.
Dari kubu Persib Bandung, kali ini mereka akan menurunkan Teja Paku Alam di posisi penjaga gawang setelah pertandingan pertama digantikan oleh Fitrah Maulana. Lini pertahanan tim berjuluk Pangeran Biru itu diperkirakan bakal diperkuat Danijel Loncar, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, dan Eliano Reijnders.
Kemudian lini tengah Persib Bandung diperkirakan akan dihuni Thom Haye, Adam Alis, dan Mariano Peralta. Untuk lini serang, juara bertahan kemungkinan memasang trio Berguinho, Beckham Putra, dan Balsa Sekulic.
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