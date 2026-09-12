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Andika Rachmansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 21.26 WIB

Jelang Duel Klasik Lawan Persija, Skuad Persib Naik Rantis ke SUGBK

Skuad Persib Bandung naik rantis ke SUGBK. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Skuad Persib Bandung naik rantis ke SUGBK. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada laga pekan kedua Super League 2026/2027. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB. 

Pantauan JawaPos.com di lokasi, skuad Persib Bandung tiba lebih dulu dibandingkan tuan rumah. Tim berjulukkan Pangeran Biru itu sampai di SUGBK pada pukul 13.38 WIB.

Skuad Persib Bandung datang ke markas Persija Jakarta dengan menggunakan tujuh Kendaraan Taktis (Rantis) Barracuda. Marc Klok dan kawan-kawan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. 

Kehadiran skuad Persib Bandung mendapat tekanan dari The Jakmania yang sudah memadati SUGBK. Mereka menyoraki Thom Haye dan kawan-kawan. 

Tak ayal jika skuad Persib Bandung datang ke kandang Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Pasalnya, kedua tim memiliki rivalitas panjang. 

Duel El Clasico Indonesia juga masuk kategori pertandingan berisiko tinggi, sehingga pengawalan ketat dilakukan oleh aparat keamanan. Operator kompetisi, I.League, juga melarang kehadiran Bobotoh dalam laga ini meski larangan suporter tandang telah dicabut. 

Berselang beberapa menit, giliran skuad Persija Jakarta yang tiba di lokasi. Macan Kemayoran datang dengan menggunakan bus yang juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. 

Beda dengan Persib Bandung, kehadiran Rizky Ridho dan kawan-kawan mendapat sambutan hangat dari The Jakmania. Mereka memberikan dukungan kepada skuad Macan Kemayoran agar bisa mempersembahkan poin penuh dalam laga kali ini.

“Ayo ayo ayo Persija, bikin malu Persib Bandung,” teriak The Jakmania. 

Editor: Banu Adikara
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