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Sabtu, 12 September 2026 | 21.25 WIB

Pesan Perjuangan dari Tribun Timur Jatidiri di Laga PSIS vs PSPS

Sejumlah pesan perjuangan disuarakan suporter Laskar Mahesa Jenar dari tribun timur Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9). (Istimewa) - Image

Sejumlah pesan perjuangan disuarakan suporter Laskar Mahesa Jenar dari tribun timur Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Dari tribun timur Stadion Jatidiri, Kota Semarang, sejumlah pesan perjuangan turut disuarakan suporter Laskar Mahesa Jenar, Jumat (11/9).

Laga pembuka Pegadaian Championship 2026/2027 antara PSIS Semarang dan PSPS Pekanbaru tidak hanya menjadi pertandingan sepak bola. 

Berbagai spanduk terbentang di tribun saat pertandingan berlangsung. Pesan yang disampaikan pun beragam, mulai dari isu sepak bola, kemanusiaan, hingga lingkungan.

Salah satu spanduk bertuliskan Don't Stop Talking About Kanjuruhan 135+ terlihat di tribun.

Pesan tersebut menjadi pengingat terhadap tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang hingga kini masih menjadi salah satu peristiwa kelam dalam perjalanan sepak bola Indonesia.

Selain Kanjuruhan, terdapat pula spanduk bertulis Gamma, Affan, Bambang Meninggal Dibunuh.

Ada juga pesan Save Gunung Ungaran yang mengangkat kepedulian terhadap kondisi lingkungan di sekitar Semarang dan Jawa Tengah.

Kemunculan berbagai spanduk tersebut memperlihatkan bahwa tribun sepak bola tidak hanya menjadi tempat untuk memberikan dukungan kepada tim.

Bagi suporter, tribun juga menjadi ruang untuk menyampaikan suara dan menunjukkan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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