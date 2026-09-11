Prediksi PSIS vs PSPS: Misi Laskar Mahesa Jenar Buka Pegadaian Championship dengan Kemenangan

PSIS Semarang akan menghadapi PSPS pada laga perdana Pegadaian Championship. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang akan memulai perjuangan di Pegadaian Championship 2026/2027 menghadapi PSPS Pekanbaru.
Pertandingan perdana tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9) mulai pukul 19.00 WIB.
Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Laskar Mahesa Jenar.
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Dukungan langsung dari suporter diprediksi membuat atmosfer pertandingan semakin kuat, sekaligus menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk meraih tiga poin pada laga pembuka.
PSIS datang ke pertandingan ini dengan target membuka kompetisi secara positif.
Setelah menjalani persiapan pramusim, tim asuhan Widodo Cahyono Putro kini harus membuktikan kesiapan mereka ketika menghadapi pertandingan yang sesungguhnya.
Laga perdana tentu tidak akan berjalan mudah.
PSPS Pekanbaru juga memiliki persiapan yang cukup panjang sebelum kompetisi dimulai.
Tim asal Riau tersebut bahkan menjalani sejumlah agenda persiapan di Pulau Jawa dan berada di Semarang selama kurang lebih dua pekan.
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Jawa Pos
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