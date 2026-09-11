Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 11 September 2026 | 23.09 WIB

Prediksi PSIS vs PSPS: Misi Laskar Mahesa Jenar Buka Pegadaian Championship dengan Kemenangan

PSIS Semarang akan menghadapi PSPS pada laga perdana Pegadaian Championship. (Istimewa) - Image

PSIS Semarang akan menghadapi PSPS pada laga perdana Pegadaian Championship. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang akan memulai perjuangan di Pegadaian Championship 2026/2027 menghadapi PSPS Pekanbaru.

Pertandingan perdana tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (11/9) mulai pukul 19.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Laskar Mahesa Jenar.

Dukungan langsung dari suporter diprediksi membuat atmosfer pertandingan semakin kuat, sekaligus menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk meraih tiga poin pada laga pembuka.

PSIS datang ke pertandingan ini dengan target membuka kompetisi secara positif.

Setelah menjalani persiapan pramusim, tim asuhan Widodo Cahyono Putro kini harus membuktikan kesiapan mereka ketika menghadapi pertandingan yang sesungguhnya.

Laga perdana tentu tidak akan berjalan mudah.

PSPS Pekanbaru juga memiliki persiapan yang cukup panjang sebelum kompetisi dimulai.

Tim asal Riau tersebut bahkan menjalani sejumlah agenda persiapan di Pulau Jawa dan berada di Semarang selama kurang lebih dua pekan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSIS Tebar Harapan Lewat Kegiatan Sosial di Semarang - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Tebar Harapan Lewat Kegiatan Sosial di Semarang

Jumat, 11 September 2026 | 21.48 WIB

Panser Biru Hadiri Latihan Terakhir PSIS Semarang Jelang Hadapi PSPS Pekanbaru - Image
Sepak Bola Indonesia

Panser Biru Hadiri Latihan Terakhir PSIS Semarang Jelang Hadapi PSPS Pekanbaru

Jumat, 11 September 2026 | 13.35 WIB

Preview PSPS Pekanbaru vs PSIS Semarang: Askar Bertuah Bidik Poin Penuh - Image
Sepak Bola Indonesia

Preview PSPS Pekanbaru vs PSIS Semarang: Askar Bertuah Bidik Poin Penuh

Jumat, 11 September 2026 | 08.00 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore