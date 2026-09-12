Hanya 4 Kali Kalah di Kandang Musim Lalu! Target Jefferson Antarkan Persebaya Kunci 3 Poin

Bek Persebaya Surabaya Jefferson Silva menargetkan kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada home game perdana Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).
Persebaya hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka.
Bek Jefferson Silva menegaskan Green Force wajib mengamankan tiga poin di depan Bonek dan Bonita.
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Hasil imbang 1-1 pada pertandingan pertama membuat Persebaya Surabaya memiliki motivasi tambahan untuk meraih kemenangan ketika tampil di Stadion Gelora Bung Tomo.
Jefferson Silva menilai pertandingan kandang memiliki arti penting karena timnya tidak ingin kembali kehilangan poin setelah hanya membawa pulang satu angka dari laga tandang.
Pemain asal Brasil itu memastikan persiapan Persebaya Surabaya berjalan maksimal bersama Bernardo Tavares dan staf pelatih.
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Seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi yang diberikan pelatih agar tim tampil lebih siap menghadapi PSIM Yogyakarta.
“Persiapan kami sudah sangat baik. Kami menjalani latihan dengan maksimal dan melakukan semua yang diminta pelatih,” ujar Jefferson, Jumat (11/9).
“Jadi, saya rasa kami sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk pertandingan melawan PSIM,” lanjut dia.
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