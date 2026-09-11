Tempuh 1.000 Kilometer dari Bandar Lampung, Begini Kondisi Persebaya Jelang Hadapi PSIM

Skuad Persebaya Surabaya tetap dalam kondisi prima setelah menempuh perjalanan darat sejauh 1.000 kilometer dari Bandar Lampung menuju Surabaya. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Skuad Persebaya Surabaya baru saja menempuh perjalanan jauh. Mereka melakukan perjalanan darat dari Bandar Lampung ke Surabaya.
Total, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 1.000 kilometer. Padahal, skuad Green Force sudah harus menjamu PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Minggu (13/9).
Lantas, bagaimana kondisi fisik para pemain Green Force? Beruntung, para pemain dalam kondisi terbaik. Itu setelah tim pelatih melakukan pemeriksaan body composition dan Countermovement Jump (CMJ).
"Secara keseluruhan, kondisi fisik pemain cukup baik. Hasil tes CMJ memberi kami gambaran mengenai kondisi neuromuskular pemain. Termasuk bagaimana tubuh mereka merespons pertandingan dan perjalanan panjang dari Lampung," kata pelatih fisik Persebaya, Diogo Carvalho, dikutip dari laman resmi klub.
Diogo menegaskan bukan hanya hasil CMJ yang dijadikan satu-satunya acuan. Tim pelatih menggabungkan hasil tersebut dengan berbagai indikator lain sebelum menentukan program latihan setiap pemain.
"Data tersebut kami kombinasikan dengan kondisi kesehatan pemain, tingkat kelelahan yang mereka rasakan, beban latihan, hingga jumlah menit bermain. Secara keseluruhan, tidak ada perubahan signifikan yang mengkhawatirkan," terang pria asal Portugal itu.
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