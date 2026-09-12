Persebaya Surabaya Jadi Kawah Candradimuka! 4 Pelatih Godok Lisensi AFC Pro

Empat pelatih peserta Kursus Lisensi AFC Pro, Nova Arianto, Firman Utina, Zulkifli Syukur, dan Shin Sang-gyu, melatih pemain Persebaya U-20 di Lapangan B Gelora Bung Tomo, Jumat (11/9/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menjadi ruang praktik bagi empat pelatih yang tengah mengikuti Kursus Lisensi AFC Pro di Surabaya.
Nova Arianto, Firman Utina, Zulkifli Syukur, dan Shin Sang-gyu melatih pemain Persebaya U-20 di Lapangan B Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (11/9/2026), sekaligus membuka pengalaman baru bagi Persebaya Future Lab.
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Sesi latihan Persebaya U-20 tersebut menjadi bagian dari blok keempat Kursus Lisensi AFC Pro yang berlangsung di Surabaya.
Para pemain muda Persebaya Future Lab mendapat kesempatan merasakan langsung metode latihan dari empat pelatih dengan pengalaman dan latar belakang berbeda di sepak bola Indonesia.
Nova Arianto dikenal memiliki pengalaman panjang sebagai pemain sekaligus pelatih, sementara Firman Utina merupakan mantan gelandang tim nasional Indonesia yang kini menekuni dunia kepelatihan.
Zulkifli Syukur juga memiliki rekam jejak panjang sebagai pemain profesional, sedangkan Shin Sang-gyu pernah menjadi pelatih fisik Persebaya Surabaya.
Kehadiran empat pelatih tersebut membuat sesi latihan terasa berbeda bagi para pemain muda.
Mereka tidak hanya menjalankan materi latihan, tetapi juga melihat langsung bagaimana seorang pelatih menyampaikan instruksi, membangun komunikasi, dan mengelola pemain di lapangan.
Direktur Akademi Persebaya Future Lab Janu Ramadanis menilai kesempatan tersebut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran pemain.
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