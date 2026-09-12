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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 12 September 2026 | 12.27 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Persib di Super League: Pangeran Biru Bakal Mainkan Balsa Sekulic

Balsa Sekulic, penyerang andalan Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung) - Image

Balsa Sekulic, penyerang andalan Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung bakal bertamu ke kandang Persija Jakarta di pekan kedua Super League. 

Laga Derbi Indonesia tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Igor Tolic: Lawan Persija, laga penting bagi kami

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai laga melawan Persija Jakarta sangat penting bukan hanya sekedar untuk meraih tiga poin.

Dia merasa para pemainnya sudah mengetahui pentingnya laga tersebut bagi Bobotoh.

"Dari sisi objektivitas, pertandingan ini hanya perebutan tiga poin. Tapi dengan apa yang ditunjukkan Bobotoh kepada kami, saya pikir semua pemain sudah tahu betapa pentingnya laga ini bagi fans kami," kata Igor Tolic saat sesi Pre Match Press Conference secara virtual yang dikutip laman resmi Persib, Jumat (11/9).

Harapan pelatih asal Kroasia tersebut adalah membuat Bobotoh bangga dengan meraih hasil kemenangan di GBK.

Tolic juga bisa menerima larangan kedatangan suporter tim tamu untuk menjaga keamanan.

"Saya berharap kami dapat membuat fans kami bangga. Kita harus mengikuti semua instruksi yang ada. Agar di Jakarta atau Bandung tetap aman," ucap Igor Tolic.

Prediksi susunan pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung

Persija Jakarta akan membuat beberapa perubahan dalam susunan pemainnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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