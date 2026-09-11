Ivan Mamut Berpeluang Debut saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di GBK

JawaPos.com — Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan rekrutan anyar mereka, Ivan Mamut, berpeluang tampil saat menghadapi Persib Bandung.

Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB. Laga tersebut merupakan pekan kedua Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran mendapat amunisi baru jelang duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut. Tim Ibu Kota itu resmi mendatangkan bomber anyar asal Kroasia, Ivan Mamut.

Shin Tae-yong menyambut positif kedatangan Ivan Mamut. Ia menilai striker berusia 29 tahun itu memiliki kualitas yang apik.

"Ivan Mamut pemain yang sangat baik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (11/9).

Lebih lanjut, eks pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan Ivan Mamut berpeluang menjalani debut saat menghadapi Persib Bandung. Namun, ia tidak mengungkapkan apakah sang pemain akan diplot sebagai starter.

“Kemungkinan besok bisa bermain di pertandingan lawan Bandung besok," ungkap Shin Tae-yong.

Ivan Mamut Siap Berikan 100 Persen Di sisi lain, Ivan Mamut menyatakan siap memaksimalkan setiap pertandingan bersama Persija Jakarta. Dia berkomitmen memberikan 100 persen kemampuannya demi Persija.

"Saya bisa merasakan bahwa musim yang baik sedang menanti kami. Jadi, kami hanya harus bermain 100 persen di setiap pertandingan," ujar Ivan Mamut dilansir dari keterangan resmi Persija Jakarta.