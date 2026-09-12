Hadapi Persib Bandung, Shin Tae-yong Bertekad Akhiri Tren Buruk Persija Jakarta

JawaPos.com — Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memiliki ambisi besar jelang duel klasik melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Ia bertekad membawa Macan Kemayoran mengakhiri tren buruk atas sang rival.

Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB. Laga ini sekaligus menjadi pertandingan kandang perdana Macan Kemayoran pada musim ini.

Status tuan rumah tentu membuat Persija Jakarta lebih diunggulkan. Akan tetapi, mereka memiliki catatan buruk dalam rekor pertemuan melawan Persib Bandung. Macan Kemayoran terakhir kali mencatat kemenangan atas sang rival pada Liga 1 2022/2023 dengan skor 2-0.

Shin Tae-yong mengaku baru mengetahui fakta tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu bertekad membawa Persija Jakarta menyudahi tren negatif tersebut, seperti ketika membawa timnya memutus rekor delapan tahun tanpa kemenangan atas Borneo FC di Samarinda.

“Saya memang baru pertama kali dengar (soal Persija Jakarta tak pernah menang lawan Persib Bandung sejak 2023),” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (11/9).

"Setelah kemarin memenangkan pertandingan lawan Borneo away, itupun delapan tahun tidak pernah menang di away. Tetapi kali ini juga memang lumayan kagum," sambungnya.

Keberhasilan memutus rekor buruk saat menghadapi Borneo FC membuat Shin Tae-yong semakin tertantang menjelang duel kontra Persib Bandung. Ia ingin hasil serupa kembali diraih Persija saat menghadapi Pangeran Biru.

"Dari tahun 2023 enggak pernah menang lawan Persib Bandung. Ya, dengan mendengar ini saya lebih teguh dan harus mempersiapkan tim ini lebih baik dan kuat. Saya memiliki komitmen agar bisa memenangkan pertandingan besok," tegas Shin Tae-yong.

Persija Belum Menang dalam Tujuh Pertemuan Rekor buruk Persija Jakarta saat menghadapi Persib Bandung tidak hanya itu. Macan Kemayoran juga belum pernah menang atas sang rival dalam tujuh pertemuan terakhir.