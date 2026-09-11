Arungi Musim Baru Super League, Bhayangkara FC Kembali Gandeng Apparel Lokal

JawaPos.com — Klub Super League, Bhayangkara FC, mendapatkan dukungan anyar untuk mengarungi Super League 2026/2027. Tim berjuluk The Guardians itu kembali berkolaborasi dengan apparel olahraga lokal, Mills.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dalam acara Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (11/9). Bhayangkara FC dan apparel asli Indonesia tersebut bekerja sama selama satu musim.

“Kami bekerja sama kembali karena memang Bhayangkara juga ada potensi menjadi lima besar di Liga 1 dan kami berharap bisa juara nantinya di Liga 1 Indonesia,” kata Direktur Sales & Marketing Mills Stevendy Tjen di sela-sela acara Indonesia Sports Summit 2026, Jumat (11/9).

Mills sebelumnya pernah menjadi penyedia apparel Bhayangkara FC sebelum kedua pihak tidak bekerja sama pada musim 2025/2026. Stevendy mengatakan dinamika kerja sama antara klub dan sponsor merupakan hal yang biasa terjadi dalam industri sepak bola.

“Kadang dinamika juga ya, sponsor dengan sepak bola tentunya kadang bersama, kadang tidak bersama, kadang bersama lagi,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Bhayangkara FC, Agus Rumekso Carel, mengaku senang dapat kembali berkolaborasi dengan Mills. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membawa Bhayangkara FC bersaing di Super League 2026/2027.

“Ya, Bhayangkara FC terima kasih juga dengan Mills, ya. Yang tahun kemarin kita sempat tidak bekerja sama, tetapi sekarang kita bekerja sama lagi,” tutur Agus.

Mills Siapkan Jersey dan Produk Suporter Dalam kerja sama terbarunya, Mills akan menyediakan kebutuhan apparel Bhayangkara FC, termasuk jersey pertandingan serta produk untuk suporter.

Untuk harga, jersey kategori player issue dibanderol sekitar Rp899 ribu. Sementara itu, versi replika berada di kisaran Rp500 ribu dan suporter version sekitar Rp299 ribuan.