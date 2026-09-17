Madura United Bergelora! Hentikan Rekor Buruk Kontra PSIM di Ratu Pamelingan

JawaPos.com — Madura United FC bertekad memutus rekor buruk saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9/2026) malam.

Laskar Sape Kerrab memburu kemenangan setelah dua kali kalah dari Laskar Mataram pada musim lalu.

Madura United Punya Misi Balas Kekalahan Pertandingan Madura United FC kontra PSIM Yogyakarta menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri catatan minor dalam dua pertemuan musim 2025/2026.

Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dkk selalu kehilangan poin ketika berhadapan dengan PSIM Yogyakarta.

Kekalahan pertama terjadi saat Madura United FC tampil di hadapan pendukung sendiri pada 10 Januari 2026.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Laskar Sape Kerrab dipaksa menyerah tiga gol tanpa balas.

Hasil tersebut masih menjadi catatan bagi Madura United FC menjelang pertemuan terbaru kedua tim.

Apalagi, PSIM Yogyakarta kembali mampu mengalahkan mereka pada pertemuan kedua yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, 17 Mei 2026.

Madura United FC saat itu kembali gagal mendapatkan poin setelah kalah tipis 1-2 dari PSIM Yogyakarta.