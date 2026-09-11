Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
jpg
Jumat, 11 September 2026 | 08.00 WIB

Preview PSPS Pekanbaru vs PSIS Semarang: Askar Bertuah Bidik Poin Penuh

PSPS Pekanbaru menghadapi PSIS Semarang pada laga perdana Championship 2026/2027. Askar Bertuah membidik poin di Stadion Jatidiri. (Dok. PSPS) - Image

PSPS Pekanbaru menghadapi PSIS Semarang pada laga perdana Championship 2026/2027. Askar Bertuah membidik poin di Stadion Jatidiri. (Dok. PSPS)

JawaPos.com — PSPS Pekanbaru langsung mendapat ujian berat pada laga perdana Pegadaian Championship 2026/2027.

Askar Bertuah harus bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, untuk menghadapi tuan rumah PSIS Semarang, Jumat (11/9) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka kompetisi Liga 2 Championship 2026/2027 sesuai jadwal yang dirilis I.League.

PSPS harus mengawali perjalanan musim barunya dengan menghadapi PSIS yang memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Laga ini sekaligus menjadi momen nostalgia bagi kedua tim. Pertemuan terakhir Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang, dan Askar Bertuah, julukan PSPS Pekanbaru, terjadi sembilan tahun silam, tepatnya pada babak delapan besar Liga 2 musim 2017 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Ketika itu, kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1. Kini, dengan komposisi pemain dan situasi yang jauh berbeda, pertemuan kembali kedua klub diprediksi tetap berlangsung sengit dan penuh tensi.

PSPS Siap Hadapi Kekuatan PSIS

PSPS datang ke Semarang dengan persiapan yang cukup matang. Tim berjuluk Askar Bertuah tersebut telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta selama sekitar dua bulan sebelum melanjutkan persiapan di Semarang.

Gelandang serang PSPS, Asir Azis, memastikan seluruh pemain siap memberikan penampilan terbaik pada laga perdana tersebut.

"Kami akan berikan penampilan yang terbaik. Kami sudah melakukan latihan selama dua bulan di Jakarta dan juga Semarang serta sudah beberapa kali uji coba," ujar Asir, Kamis (10/9).

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: RiauPos.co
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Soroti Utang Rp 2,29 Miliar, APPI Tolak PSBS Biak Ikut Championship 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Soroti Utang Rp 2,29 Miliar, APPI Tolak PSBS Biak Ikut Championship 2026/2027

Jumat, 11 September 2026 | 05.19 WIB

de Red FC Tunggu Pemain Asing Terakhir, Eks Persis Solo Merapat? - Image
Sepak Bola Indonesia

de Red FC Tunggu Pemain Asing Terakhir, Eks Persis Solo Merapat?

Jumat, 11 September 2026 | 02.44 WIB

Pulang dari Timnas Indonesia U-20, Er Deva Aulia Egon Bidik Menit Bermain di Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Pulang dari Timnas Indonesia U-20, Er Deva Aulia Egon Bidik Menit Bermain di Kendal Tornado FC

Kamis, 10 September 2026 | 10.00 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore