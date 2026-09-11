Preview PSPS Pekanbaru vs PSIS Semarang: Askar Bertuah Bidik Poin Penuh

JawaPos.com — PSPS Pekanbaru langsung mendapat ujian berat pada laga perdana Pegadaian Championship 2026/2027.

Askar Bertuah harus bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, untuk menghadapi tuan rumah PSIS Semarang, Jumat (11/9) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka kompetisi Liga 2 Championship 2026/2027 sesuai jadwal yang dirilis I.League.

PSPS harus mengawali perjalanan musim barunya dengan menghadapi PSIS yang memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Laga ini sekaligus menjadi momen nostalgia bagi kedua tim. Pertemuan terakhir Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang, dan Askar Bertuah, julukan PSPS Pekanbaru, terjadi sembilan tahun silam, tepatnya pada babak delapan besar Liga 2 musim 2017 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Ketika itu, kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1. Kini, dengan komposisi pemain dan situasi yang jauh berbeda, pertemuan kembali kedua klub diprediksi tetap berlangsung sengit dan penuh tensi.

PSPS Siap Hadapi Kekuatan PSIS PSPS datang ke Semarang dengan persiapan yang cukup matang. Tim berjuluk Askar Bertuah tersebut telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta selama sekitar dua bulan sebelum melanjutkan persiapan di Semarang.

Gelandang serang PSPS, Asir Azis, memastikan seluruh pemain siap memberikan penampilan terbaik pada laga perdana tersebut.