Mimit Tirmidzi Wafat, K-Conk Mania dan Madura United Berduka

Mimit Tirmidzi atau Cak Mimit, tokoh suporter Jawa Timur sekaligus Koordinator PN-SSI Jawa Timur, meninggal dunia pada Kamis (10/9/2026). (Instagram @satuarema)
JawaPos.com — Mimit Tirmidzi, tokoh suporter sepak bola Jawa Timur sekaligus Koordinator Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia (PN-SSI) Jawa Timur, meninggal dunia pada Kamis malam (10/9/2026). Kepergiannya meninggalkan duka bagi Madura United, K-Conk Mania, dan komunitas suporter sepak bola Jawa Timur.
Sosok yang akrab disapa Cak Mimit itu dikenal sebagai suporter loyal Madura United sekaligus salah satu tokoh penting di tribun. Kiprahnya di PN-SSI Jawa Timur membuat namanya juga dikenal dalam berbagai aktivitas komunitas suporter di Jawa Timur.
Mimit Tirmidzi bukan sekadar pendukung yang hadir di tribun. Di lingkungan K-Conk Mania, kelompok suporter Madura United, ia dikenal sebagai salah satu sosok senior yang ikut membangun atmosfer dukungan untuk Laskar Sape Kerrab.
Ia juga dikenal sebagai dirijen atau capo yang memiliki peran dalam menghidupkan dukungan suporter saat Madura United bertanding. Kedekatan tersebut membuat Cak Mimit menjadi salah satu figur yang lekat dengan perjalanan komunitas pendukung klub asal Pulau Garam itu.
Di tingkat regional, Mimit aktif menjalankan perannya di PN-SSI Jawa Timur. Namanya tercatat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan suporter dan upaya menjaga hubungan antarkelompok pendukung klub di Jawa Timur.
Pada 2023, misalnya, Mimit terlibat dalam upaya mempertemukan suporter dan pihak kepolisian setelah kericuhan dalam laga Gresik United melawan Deltras Sidoarjo. Saat itu, ia mengajak suporter melakukan evaluasi dan menjaga hubungan baik dengan aparat keamanan.
Kabar meninggalnya Mimit Tirmidzi kemudian mendapat respons dari komunitas suporter sepak bola Jawa Timur. Salah satunya datang dari akun Instagram @satuarema yang menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Koordinator PN-SSI Jawa Timur tersebut.
Ucapan duka juga disampaikan Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, pada Jumat (11/9/2026). Ia mengenang Cak Mimit sebagai sosok yang meninggalkan banyak kebaikan dan kenangan.
“Selamat jalan, Mimit K-Conk. Terima kasih untuk segala kebaikan, tawa, dan kenangan yang pernah diberikan. Namamu mungkin telah pergi dari pandangan, tetapi kenangan tentangmu akan selalu tinggal di hati,” tulis Achsanul Qosasi.
Bagi K-Conk Mania, kepergian Cak Mimit bukan hanya kehilangan seorang pendukung di tribun. Ia merupakan bagian dari perjalanan komunitas suporter Madura United yang selama bertahun-tahun hadir memberikan dukungan untuk klub kebanggaan masyarakat Pulau Garam.
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