Pernah Bobol Persija, Bomber Persib Balsa Sekulic Incar Gol Lagi di GBK

JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung, Balsa Sekulic, punya satu target saat menghadapi Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026/2027. Bomber asal Montenegro itu ingin kembali menjebol gawang Macan Kemayoran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Persib Bandung akan bertandang ke markas Persija Jakarta pada pukul 15.30 WIB.

Duel ini menjadi ujian tandang perdana Pangeran Biru pada musim ini sekaligus pengalaman pertama Sekulic menghadapi Macan Kemayoran di kompetisi Super League.

Sekulic sebenarnya sudah memiliki kenangan manis melawan Persija. Penyerang berusia 28 tahun itu mencetak satu gol ketika kedua tim bertemu di semifinal Piala Presiden 2026.

Gol tersebut turut membantu Persib meraih kemenangan 2-1 sekaligus memastikan tiket ke final turnamen pramusim tersebut.

Kini, Sekulic ingin mengulang catatan tersebut. Namun, pemain anyar Persib itu menegaskan kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama.

"Saya berharap bisa mencetak gol lagi, tetapi yang paling penting adalah kami menang. Tidak masalah siapa yang mencetak gol," ujar Sekulic, dilansir dari laman Persib Bandung, Jumat (11/9).

Sekulic menyadari pertandingan kali ini memiliki tantangan berbeda. Jika sebelumnya kedua tim bertemu di turnamen pramusim, kali ini Persib dan Persija harus saling berhadapan dalam kompetisi Super League.

Selain itu, Persib harus bermain di kandang Persija. Meski demikian, Sekulic tetap percaya diri timnya mampu membawa pulang hasil positif dari SUGBK.