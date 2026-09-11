Pernah Bobol Persija, Bomber Persib Balsa Sekulic Incar Gol Lagi di GBK

Balsa Sekulic bertekad kembali mencetak gol ke gawang Persija Jakarta saat Persib Bandung tampil di SUGBK dalam El Clasico Indonesia. (Instagram/@persib)
JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung, Balsa Sekulic, punya satu target saat menghadapi Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026/2027. Bomber asal Montenegro itu ingin kembali menjebol gawang Macan Kemayoran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).
Persib Bandung akan bertandang ke markas Persija Jakarta pada pukul 15.30 WIB.
Duel ini menjadi ujian tandang perdana Pangeran Biru pada musim ini sekaligus pengalaman pertama Sekulic menghadapi Macan Kemayoran di kompetisi Super League.
Sekulic sebenarnya sudah memiliki kenangan manis melawan Persija. Penyerang berusia 28 tahun itu mencetak satu gol ketika kedua tim bertemu di semifinal Piala Presiden 2026.
Gol tersebut turut membantu Persib meraih kemenangan 2-1 sekaligus memastikan tiket ke final turnamen pramusim tersebut.
Kini, Sekulic ingin mengulang catatan tersebut. Namun, pemain anyar Persib itu menegaskan kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama.
"Saya berharap bisa mencetak gol lagi, tetapi yang paling penting adalah kami menang. Tidak masalah siapa yang mencetak gol," ujar Sekulic, dilansir dari laman Persib Bandung, Jumat (11/9).
Sekulic menyadari pertandingan kali ini memiliki tantangan berbeda. Jika sebelumnya kedua tim bertemu di turnamen pramusim, kali ini Persib dan Persija harus saling berhadapan dalam kompetisi Super League.
Selain itu, Persib harus bermain di kandang Persija. Meski demikian, Sekulic tetap percaya diri timnya mampu membawa pulang hasil positif dari SUGBK.
"Perbedaannya adalah kami bertemu dalam kompetisi dan kami bermain di kandang mereka. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, tetapi saya percaya kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan setim bahwa kami bisa mendapatkan hasil yang baik," terang Sekulic.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022