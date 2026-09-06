Daftar Susunan Pemain Persib Bandung vs PSM Makassar: Fitrah Maulana Starter, Balsa Sekulic Cadangan

Penyerang baru Persib Bandung asal Montenegro Balsa Sekulic. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027. Susunan pemain kedua tim telah diketahui, di mana kubu tuan rumah melakukan beberapa rotasi.
Duel Persib Bandung kontra PSM Makassar akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (6/9/2026). Sesuai jadwal, kick-off laga tersebut berlangsung pukul 19.00 WIB.
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic melakukan sejumlah perubahan dalam laga tersebut. Perubahan paling mencolok terlihat pada posisi penjaga gawang, di mana Fitrah Maulana dipercaya tampil sebagai starter.
Nama Teja Paku Alam bahkan tidak masuk dalam Daftar Susunan Pemain (DSP). Tidak diketahui pasti apa yang membuat kiper berusia 32 tahun itu absen membela Pangeran Biru - julukan Persib Bandung.
Di lini belakang, Danijel Loncar, Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, dan Ikhwan Ali Tanamal dipercaya mengisi empat posisi pertahanan. Sementara itu, Thom Haye dan Marc Klok akan menjadi tumpuan di sektor tengah untuk mengatur permainan Pangeran Biru.
Perubahan juga terjadi pada lini serang. Pelatih Igor Tolic kali ini mempercayakan Uilliam Barros sebagai juru gedor Persib Bandung, alih-alih menurunkan Balsa Sekulic sejak menit awal.
Barros akan ditopang oleh Beckham Putra, Mariano Peralta, dan Berguinho. Komposisi ini diharapkan dapat membantu tuan rumah meraih hasil positif dalam pertandingan perdana musim ini.
Di kubu lawan, PSM Makassar menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Hilman Syah dipercaya sebagai penjaga gawang, dengan Aloisio Neto, Dusan Lagator, dan Victor Luiz mengisi lini pertahanan.
Sektor tengah Juku Eja - julukan PSM Makassar - dihuni Ananda Raehan, Akbar Tanjung, Navarone Foor, dan Stefan Jevtoski. Sementara itu, Rizky Eka Pratama, Luka Bulatovic, dan Kodai Tanaka menjadi trio yang diandalkan untuk mengancam pertahanan Persib Bandung.
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Jawa Pos
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