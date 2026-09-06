Persib Bandung Comeback 3-1 atas PSM Makassar, Modal Bagus Jelang Lawan Persija Jakarta

JawaPos.com - Persib Bandung menang comeback atas PSM Makassar dengan skor 3-1 di pekan pertama Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (6/9/2026) malam WIB.

Kemenangan yang sangat apik bagi Persib Bandung. Pasalnya, mereka sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar di babak pertama, namun berhasil membalikan keadaan pada babak kedua.

Hasil ini menjadi modal berharga Persib Bandung untuk menghadapi Persija Jakarta di pekan kedua Super League. Sesuai jadwal, laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang.

Gol Cepat Kodai Tanaka Bawa PSM Makassar Unggul di Babak Pertama Persib Bandung memegang kemudi permainan sejak menit awal. Namun tuan rumah harus kecolongan setelah PSM Makassar mencetak gol cepat melalui Kodai Tanaka pada menit keenam lewat skema serangan balik cepat.

Selang tiga menit, Persib Bandung nyaris mencetak gol penyeimbang setelah mendapat peluang emas lewat sundulan keras Uilliam Barros. Akan tetapi, sundulan Barros masih mampu ditepis sangat baik oleh kiper PSM Makassar, Hilman Syah.

Persib Bandung terlihat kesulitan menembus pertahanan PSM Makassar. Serangan-serangan yang dilancarkan Mariano Peralta masih cukup mudah dipatahkan pertahanan tim tamu. Hingga laga memasuki menit ke-20, belum ada tambahan peluang yang tercipta.

Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - kerap melancarkan serangan lewat sisi sayap dengan mengandalkan kecepatan yang dimiliki Mariano Peralta. Rekrutan anyar itu sempat mendapat peluang pada menit ke-28, namun masih mampu ditepis Hilman Syah.

Perlahan, permainan Persib Bandung mulai sangat cair. Namun, sayangnya tuan rumah harus kehilangan sang kapten, Marc Klok, karena mengalami cedera. Klok ditarik keluar pada menit ke-40 dengan digantikan Adam Alis.