Prediksi Persebaya vs Persib: "Penggendong" Bisa Jadi Penentu, Dua Rekrutan Anyar Tentukan Gelar

Pemain Persebaya Yuran Fernandes berebut bola dengan Pemain Port FC Carlos Eduardo dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Final Piala Presiden 2026 antara Persebaya dan Persib diprediksi bisa ditentukan oleh performa pemain-pemain rekrutan anyar yang menjadi "penggendong" tim. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Persib Bandung akan melawan Persebaya Surabaya dalam final Piala Presiden 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, malam nanti pukul 20.00 WIB. Hasil laga tersebut bisa jadi bakal ditentukan oleh performa si "penggendong" tim.
Kebetulan, pemain yang berstatus sebagai "penggendong" di kedua tim sama-sama rekrutan anyar.
Di Persib, ada Balsa Sekulic. Penggedor asal Montenegro itu sudah mengemas tiga gol sepanjang Piala Presiden 2026.
Sementara di Persebaya ada Yuran Fernandes. Berposisi sebagai bek tengah, pemain asal Tanjung Verde itu justru berstatus sebagai pencetak gol terbanyak Green Force. Dalam empat laga, pemain setinggi 198 cm itu telah mengemas dua gol melalui sundulan.
Dua gol itu lahir dari skema yang sama, yakni sundulan hasil sepak pojok. Kedua gol yang dicetak eks pemain PSM Makassar itu juga selalu menjadi penentu kemenangan.
"Target kami adalah untuk selalu berkembang di setiap laga. Kalau kami mampu melakukan itu, kami pasti akan memenangkan laga," kata Yuran dalam sesi wawancara Rabu (29/7).
Bek yang mencatat dua penampilan bersama tim nasional Tanjung Verde itu juga percaya diri menghadapi final melawan tim yang menjuarai strata teratas kompetisi di tanah air dalam tiga musim terakhir tersebut.
"Saya sudah tahu bagaimana harus bermain di Piala Presiden," terang bek yang turut berjasa membawa PSM juara Liga 1 2022-2023 tersebut.
Baca Juga:Pesan Alex Martins ke Bonek Usai Dislokasi Bahu: Bomber Persebaya Surabaya Janji Kembali Lebih Kuat!
Di sisi lain, Sekulic bakal berupaya keras menjaga momentum produktivitas golnya. Bagi penyerang yang telah mencatat lima kali penampilan bersama timnas Montenegro itu, hal tersebut penting sebagai modal menyambut bergulirnya musim reguler.
Tiga gol Sekulic dicetak dalam tiga laga terakhir. Dia berharap bisa mengulanginya pada final.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir