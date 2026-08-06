Prediksi Persebaya vs Persib: "Penggendong" Bisa Jadi Penentu, Dua Rekrutan Anyar Tentukan Gelar

JawaPos.com - Persib Bandung akan melawan Persebaya Surabaya dalam final Piala Presiden 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, malam nanti pukul 20.00 WIB. Hasil laga tersebut bisa jadi bakal ditentukan oleh performa si "penggendong" tim.

Kebetulan, pemain yang berstatus sebagai "penggendong" di kedua tim sama-sama rekrutan anyar.

Di Persib, ada Balsa Sekulic. Penggedor asal Montenegro itu sudah mengemas tiga gol sepanjang Piala Presiden 2026.

Sementara di Persebaya ada Yuran Fernandes. Berposisi sebagai bek tengah, pemain asal Tanjung Verde itu justru berstatus sebagai pencetak gol terbanyak Green Force. Dalam empat laga, pemain setinggi 198 cm itu telah mengemas dua gol melalui sundulan.

Dua gol itu lahir dari skema yang sama, yakni sundulan hasil sepak pojok. Kedua gol yang dicetak eks pemain PSM Makassar itu juga selalu menjadi penentu kemenangan.

"Target kami adalah untuk selalu berkembang di setiap laga. Kalau kami mampu melakukan itu, kami pasti akan memenangkan laga," kata Yuran dalam sesi wawancara Rabu (29/7).

Bek yang mencatat dua penampilan bersama tim nasional Tanjung Verde itu juga percaya diri menghadapi final melawan tim yang menjuarai strata teratas kompetisi di tanah air dalam tiga musim terakhir tersebut.

"Saya sudah tahu bagaimana harus bermain di Piala Presiden," terang bek yang turut berjasa membawa PSM juara Liga 1 2022-2023 tersebut.

Meneruskan Tren Di sisi lain, Sekulic bakal berupaya keras menjaga momentum produktivitas golnya. Bagi penyerang yang telah mencatat lima kali penampilan bersama timnas Montenegro itu, hal tersebut penting sebagai modal menyambut bergulirnya musim reguler.