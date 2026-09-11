Brace Jose Enrique, Persik Kediri Sikat Garudayaksa 2-0

Jose Enrique menjadi bintang kemenangan Persik Kediri. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri mencetak kemenangan perdana dalam Super League musim ini dengan mengalahkan Garudayaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (11/9).
Kedua gol Persik dicetak penyerang Jose Enrique, demikian catatan Super League dilansir dari Antara.
Kemenangan membuat Persik naik ke peringkat tujuh klasemen Super League dengan tiga poin dari dua laga.
Sebaliknya kekalahan membuat Garudayaksa FC menempati posisi 12 dengan satu poin.
Persik membuka skor dari umpan silang bek sayap Kiko yang disundul Jose Enrique untuk membobol gawang Garudayaksa FC pada menit ke-11.
Garudayaksa berusaha menyamakan kedudukan melalui Septian David Maulana tapi tendangannya menyamping dari gawang Persik.
Garudayaksa membobol gawang Persik melalui tendangan Muhammad Sihran, tapi VAR menganulir karena offside.
Garudayaksa langsung menggebrak pada babak kedua dan menciptakan peluang dari tembakan Brian Rubio, yang dimentahkan kiper Persik Husna Al Malik.
Rubio kembali memberikan ancaman setelah menerima umpan dari Carlo Armiento, tapi Husna Al Malik sigap mementahkan peluang ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022