Brace Jose Enrique, Persik Kediri Sikat Garudayaksa 2-0

JawaPos.com - Persik Kediri mencetak kemenangan perdana dalam Super League musim ini dengan mengalahkan Garudayaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (11/9).

Kedua gol Persik dicetak penyerang Jose Enrique, demikian catatan Super League dilansir dari Antara.

Kemenangan membuat Persik naik ke peringkat tujuh klasemen Super League dengan tiga poin dari dua laga.

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Sebaliknya kekalahan membuat Garudayaksa FC menempati posisi 12 dengan satu poin.

Persik membuka skor dari umpan silang bek sayap Kiko yang disundul Jose Enrique untuk membobol gawang Garudayaksa FC pada menit ke-11.

Garudayaksa berusaha menyamakan kedudukan melalui Septian David Maulana tapi tendangannya menyamping dari gawang Persik.

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Garudayaksa membobol gawang Persik melalui tendangan Muhammad Sihran, tapi VAR menganulir karena offside.

Garudayaksa langsung menggebrak pada babak kedua dan menciptakan peluang dari tembakan Brian Rubio, yang dimentahkan kiper Persik Husna Al Malik.