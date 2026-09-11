Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Tuan Rumah Incar Kemenangan Perdana di Super League

Septian David saat membela Garudayaksa FC. (Garudayaksa FC)
JawaPos.com - Garudayaksa akan menghadapi Persik Kediri pada pekan kedua Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Jumat (11/9/2026) sore WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil positif setelah sama-sama belum meraih kemenangan pada pertandingan perdana musim ini.
Garudayaksa membawa modal satu poin dari pertandingan pertamanya, sedangkan Persik Kediri harus menelan kekalahan di kandang sendiri.
Baca Juga:Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Garudayaksa mengawali perjalanan di BRI Super League dengan bertandang ke markas Java United. Pertandingan yang dimainkan pada 6 September 2026 tersebut berakhir dengan skor 1-1.
Hasil tersebut cukup positif bagi tim yang baru menjalani musim pertamanya di kasta tertinggi. Garudayaksa mampu menunjukkan permainan yang cukup kompetitif meski sebagian besar pemain dalam skuad mereka masih membutuhkan waktu untuk membangun chemistry.
Salah satu pemain yang menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut adalah Dominik Holec. Kiper asal Slovakia itu tampil solid di bawah mistar dan beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Garudayaksa.
Garudayaksa sebenarnya memiliki sejumlah pemain dengan pengalaman yang cukup untuk bersaing di level BRI Super League.
Namun, persoalan utama mereka saat ini adalah membangun permainan sebagai sebuah tim.
Komposisi skuad yang relatif baru membuat proses adaptasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan pelatih Milos Joksic.
Pertandingan demi pertandingan akan menjadi kesempatan bagi Garudayaksa untuk menemukan formula permainan terbaik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022