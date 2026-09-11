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Jumat, 11 September 2026 | 20.26 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Tuan Rumah Incar Kemenangan Perdana di Super League

Septian David saat membela Garudayaksa FC. (Garudayaksa FC) - Image

Septian David saat membela Garudayaksa FC. (Garudayaksa FC)

JawaPos.com - Garudayaksa akan menghadapi Persik Kediri pada pekan kedua Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Jumat (11/9/2026) sore WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil positif setelah sama-sama belum meraih kemenangan pada pertandingan perdana musim ini.

Garudayaksa membawa modal satu poin dari pertandingan pertamanya, sedangkan Persik Kediri harus menelan kekalahan di kandang sendiri.

Garudayaksa mengawali perjalanan di BRI Super League dengan bertandang ke markas Java United. Pertandingan yang dimainkan pada 6 September 2026 tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Hasil tersebut cukup positif bagi tim yang baru menjalani musim pertamanya di kasta tertinggi. Garudayaksa mampu menunjukkan permainan yang cukup kompetitif meski sebagian besar pemain dalam skuad mereka masih membutuhkan waktu untuk membangun chemistry.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut adalah Dominik Holec. Kiper asal Slovakia itu tampil solid di bawah mistar dan beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Garudayaksa.

Garudayaksa sebenarnya memiliki sejumlah pemain dengan pengalaman yang cukup untuk bersaing di level BRI Super League.

Namun, persoalan utama mereka saat ini adalah membangun permainan sebagai sebuah tim.
Komposisi skuad yang relatif baru membuat proses adaptasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan pelatih Milos Joksic.

Pertandingan demi pertandingan akan menjadi kesempatan bagi Garudayaksa untuk menemukan formula permainan terbaik.

Editor: Edi Yulianto
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