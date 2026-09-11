Targetkan Kekalahan Persik Kediri! Septian David Siap Jaga Marwah Kandang Garudayaksa FC

JawaPos.com — Garudayaksa FC membidik kemenangan atas Persik Kediri pada laga kandang perdana Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026). Septian David Maulana memastikan seluruh pemain Garudayaksa FC siap secara mental dan taktis untuk mengamankan tiga poin.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Garudayaksa FC untuk meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Septian David menyebut persiapan tim berjalan matang setelah seluruh pemain menjalani program latihan yang disiapkan pelatih kepala Milos Joksic.

"Yang pasti pertandingan pertama di kandang musim ini, kami pasti ingin memenangkan pertandingan," ujar Septian David.

“Semua pemain mungkin sudah siap, bahkan di cara latihan pun juga sudah dipersiapkan semua oleh Coach Milos. Mental sudah siap semua, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tiga poin besok.”

Mengapa Garudayaksa FC Wajib Mewaspadai Persik Kediri? Septian David menilai Persik Kediri bukan lawan yang bisa dianggap remeh meski pertandingan berlangsung di kandang Garudayaksa FC.

Pemain berlabel tim nasional itu melihat Macan Putih memiliki kualitas skuad yang cukup merata setelah mendatangkan sejumlah pemain baru untuk menghadapi musim 2026/2027.

"Untuk Super League sekarang, semua pemain berkualitas dan tim-timnya sangat bagus," tuturnya.