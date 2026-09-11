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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 11 September 2026 | 13.39 WIB

Kendal Tornado FC Pinjam Tiga Pemain Muda, Ada Nama dari Borneo FC dan Persija Jakarta

Kendal Tornado FC. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus melengkapi komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027.

Klub berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut kembali menambah kekuatan dengan mendatangkan tiga pemain muda berstatus pinjaman hingga akhir musim.

Tiga pemain yang bergabung adalah Muhammad Ghiyas Zico Salmon dan Ousmane Maiket Camara yang dipinjam dari Borneo FC, serta Afnan Irsandy Hafidz dari Persija Jakarta.

Kehadiran ketiganya diharapkan bisa memberikan tambahan pilihan bagi tim pelatih sekaligus membantu Kendal Tornado FC memenuhi ketentuan pemain muda yang berlaku pada kompetisi musim ini.

Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengatakan keputusan mendatangkan tiga pemain tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan teknis.

Ketiganya juga dinilai sesuai dengan regulasi pemain U-21 yang diterapkan di Pegadaian Championship 2026/2027.

“Setelah performanya dilihat tim pelatih di latihan, ketiganya memang masuk skema permainan kami. Apalagi mereka juga berstatus pemain regulasi, tentu peminjaman ini positif bagi kami,” kata Heri Sasongko, Kamis (10/9/2026).

Berdasarkan regulasi kompetisi, setiap klub diwajibkan mendaftarkan sedikitnya delapan pemain U-21 dengan batas maksimal kelahiran 1 Januari 2006. Selain itu, dua pemain U-21 harus dimainkan secara bersamaan sejak menit pertama atau sepanjang pertandingan.

Dengan kondisi tersebut, keberadaan pemain muda menjadi bagian penting dalam persiapan setiap klub. Kendal Tornado FC pun berusaha memastikan kebutuhan regulasi tersebut tetap berjalan beriringan dengan kebutuhan permainan di lapangan.

Editor: Banu Adikara
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