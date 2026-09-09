Aji Santoso Pasang Target Tinggi, De Red FC Incar Kemenangan Perdana Kontra Kendal Tornado FC

De Red FC membidik kemenangan pada laga perdana Championship 2026/27. Aji Santoso menilai persaingan Grup Timur sangat ketat. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - De Red FC menyelesaikan latihan terakhir sebelum libur singkat. Aji Santoso meminta anak asuhnya siap menghadapi persaingan ketat di Grup Timur.
De Red FC membidik tiga poin saat menghadapi Kendal Tornado FC pada laga perdana Championship 2026/27. Pelatih Aji Santoso memastikan persiapan tim berjalan baik sebelum duel di Stadion Gelora 10 Nopember, Surabaya, Sabtu (12/9).
De Red FC menyelesaikan sesi latihan terakhir pada Rabu (9/9/2026) pagi di Lapangan Pasiran, Surabaya. Setelah itu, para pemain mendapat waktu libur sebelum kembali menjalani official training pada Jumat (11/9).
Aji Santoso menilai persiapan timnya sejauh ini berjalan sesuai harapan. Waktu yang tersisa akan dimanfaatkan untuk menjaga kondisi pemain sekaligus mematangkan strategi menghadapi pertandingan perdana.
"Ya hari ini latihan terakhir ya sebelum nanti kita latihan official training di hari Jumat (11/9)," ujar Aji Santoso sebelum memimpin latihan dikutip dari iLeague.
"Ini pemain, hari ini latihan terakhir, besok karena libur. Persiapan kami alhamdulillah sudah sangat baik," sambungnya.
De Red FC kemudian akan menghadapi Kendal Tornado FC pada pertandingan perdana Grup Timur Championship 2026/27. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi tim asuhan Aji untuk langsung mengamankan modal penting di awal kompetisi.
Aji tidak ingin anak asuhnya hanya tampil sebagai pelengkap pada pertandingan pembuka. Kemenangan menjadi target yang ingin dicapai De Red FC.
"Mudah-mudahan di pertandingan perdana nanti pemain-pemain bisa tampil maksimal dan bisa memenangkan pertandingan," tegas pelatih berusia 56 tahun tersebut.
Namun, Aji menyadari persaingan sepanjang musim tidak akan mudah. Menurut dia, kekuatan tim di Championship 2026/27 cukup merata, baik di Grup Barat maupun Grup Timur.
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Jawa Pos
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