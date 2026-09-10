Pulang dari Timnas Indonesia U-20, Er Deva Aulia Egon Bidik Menit Bermain di Kendal Tornado FC

Er Deva Aulia Egon membawa pengalaman dari Timnas Indonesia U-20 dan membidik menit bermain bersama Kendal Tornado FC di Championship 2026/2027. (Dok. iLeague)
JawaPos.com — Pengalaman bersama Timnas Indonesia U-20 menjadi modal berharga bagi kiper muda Kendal Tornado FC, Er Deva Aulia Egon. Setelah menyelesaikan agenda bersama skuad Garuda Muda, Deva kembali bergabung dengan tim untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/2027.
Deva menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia U-20 yang berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di China. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret hingga 10 April 2027.
Kiper yang dinobatkan sebagai pemain terbaik EPA Super League 2025/2026 itu kembali mengikuti latihan Kendal Tornado FC di Charlie Training Center, Salamsari, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (9/9/2026).
Deva mengaku bangga bisa mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U-20 sekaligus ikut berkontribusi dalam perjuangan menuju Piala Asia.
"Alhamdulillah, pastinya bangga bisa berkontribusi di Timnas Indonesia U-20 dan membawa tim lolos ke Piala Asia. Suatu kebanggaan buat saya bisa masuk Timnas Indonesia U-20," ujar Deva dilansir iLeague.
Selama berada di tim nasional, Deva merasakan pengalaman yang berbeda dibandingkan ketika bermain di level klub. Menghadapi pemain dari negara lain membuatnya mendapat banyak pelajaran, terutama dalam membaca karakter permainan lawan.
"Suasananya berbeda. Lawan-lawan dari negara lain cukup kuat dan bagus. Persaingannya juga berbeda dari klub. Kita bisa mendapat pelajaran bagaimana cara menghadapi lawan-lawan yang kuat," katanya.
Kini, fokus Deva kembali tertuju kepada Kendal Tornado FC. Ia ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak sekaligus membantu Laskar Badai Pantura mencapai target pada Championship 2026/2027.
"Target saya di klub mungkin bisa mendapat menit bermain dan berkontribusi dengan klub, sambil membantu Kendal Tornado naik ke Super League," ujarnya.
Kembali ke klub juga menjadi momen yang dinantikan Deva. Setelah beberapa waktu menjalani agenda bersama Timnas Indonesia U-20, ia mengaku rindu dengan suasana tim Kendal Tornado FC.
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Jawa Pos
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