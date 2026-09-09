Moussa Sidibe Ungkap Kekecewaan Usai Bhayangkara FC Gagal Menang di Pekan Pertama Super League

Moussa Sidibe telah menghasilkan 10 gol dalam 11 laga bersama Bhayangkara FC. (Dok.BFC)
JawaPos.com - Winger Bhayangkara Presisi Lampung FC, Moussa Sidibe, menyabet penghargaan Player of The Match pada pertandingan perdana BRI Super League 2026/27.
Meski mendapat apresiasi secara individu, pemain asal Mali tersebut belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diraih timnya.
Bhayangkara FC harus mengakhiri laga pembuka kompetisi dengan hasil imbang. Bagi Sidibe, raihan satu poin tersebut terasa kurang maksimal karena ia menilai tim berjuluk The Guardians sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengamankan kemenangan.
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Sidibe tidak menutupi kekecewaannya seusai pertandingan. Menurutnya, Bhayangkara FC sudah menunjukkan permainan yang cukup baik dan layak mendapatkan tiga poin dari laga tersebut.
"Kenyataannya kami sedikit sedih dengan hasilnya karena saya pikir kami pantas menang, kami pantas tiga poin tetap di sini. Tapi, sedikit demi sedikit ini adalah pertandingan pertama. Sekarang saatnya pulih dan fokus ke pertandingan berikutnya," ujar Sidibe.
Selain hasil akhir, Sidibe turut menyoroti jalannya pertandingan. Ia mengakui timnya sempat kehilangan fokus dan melakukan kesalahan yang kemudian dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol.
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Meski demikian, pemain bernomor punggung 94 itu melihat sisi positif dari respons Bhayangkara FC. Para pemain mampu bangkit dan menunjukkan mentalitas yang bagus setelah berada dalam situasi sulit.
Sidibe menilai rekan-rekannya bisa kembali mengendalikan momentum pertandingan. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Bhayangkara FC untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang tentu akan menghadirkan tantangan berbeda.
Menariknya, penghargaan Player of The Match yang diraihnya juga tidak membuat Sidibe mengubah prioritas. Ia menegaskan kontribusi berupa gol atau assist memang penting, tetapi kemenangan tim tetap menjadi tujuan utama.
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Jawa Pos
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