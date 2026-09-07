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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 8 September 2026 | 06.00 WIB

Lawannya Berbeda, Taktik Berubah: Oscar Bruzon Siapkan Bhayangkara FC Hadapi Dewa United

Oscar Bruzon menyiapkan pendekatan berbeda untuk Bhayangkara FC saat menghadapi Dewa United pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Dok. iLeague) - Image

Oscar Bruzon menyiapkan pendekatan berbeda untuk Bhayangkara FC saat menghadapi Dewa United pada pekan kedua Super League 2026/2027. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Bhayangkara FC memburu kemenangan perdana saat menghadapi Dewa United. Oscar Bruzon memastikan game plan akan disesuaikan dengan karakter permainan lawan.

Bhayangkara Presisi Lampung FC menyiapkan pendekatan berbeda saat menghadapi Dewa United Banten FC pada pekan kedua Super League 2026/2027. Pelatih Oscar Bruzon menegaskan game plan timnya akan disesuaikan dengan karakter lawan, yang dinilainya berbeda dengan Persebaya Surabaya.

Dewa United akan menjamu Bhayangkara FC di Banten International Stadium, Serang, Jumat (11/9) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Bhayangkara FC untuk memburu kemenangan pertama setelah bermain imbang 1-1 melawan Persebaya pada pertandingan pembuka.

Oscar Bruzon menyadari duel melawan Dewa United akan menghadirkan tantangan berbeda. Pelatih asal Spanyol itu pun membuka kemungkinan melakukan perubahan dalam rencana permainan Bhayangkara FC.

Menurut Oscar, pendekatan taktik tidak bisa diterapkan secara sama dalam setiap pertandingan. Karakteristik lawan menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum menentukan strategi.

"Tentu saja kami akan selalu menyesuaikan rencana permainan (game plan) tergantung pada karakteristik rival yang dihadapi. Dewa United sama sekali berbeda dengan Persebaya Surabaya," ujar Oscar dikutip iLeague.

Saat menghadapi Persebaya, Bhayangkara FC berhadapan dengan tim yang bermain kompak dan mengandalkan kekuatan fisik. Persebaya juga beberapa kali mengandalkan umpan panjang serta serangan balik cepat untuk memberikan tekanan.

Kondisi tersebut membuat Oscar menerapkan pendekatan khusus. Salah satunya dengan meminta bek sayap bergerak ke area tengah atau menggunakan pola inverted fullback.

Langkah tersebut ditujukan untuk membantu penguasaan lini tengah sekaligus mengantisipasi transisi cepat Persebaya. Namun, pola yang sama belum tentu kembali digunakan ketika Bhayangkara FC menghadapi Dewa United.

Oscar ingin timnya mampu membaca pertandingan dan menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan situasi di lapangan. Baginya, fleksibilitas menjadi bagian penting untuk menghadapi karakter lawan yang berbeda.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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