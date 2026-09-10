Cinta yang Tak Pernah Padam! Gus Rizka Saputro Tuangkan Kecintaan pada PSIS Lewat Buku

JawaPos.com - Biasanya, seorang ustaz atau kiai dikenal melalui buku-buku yang membahas agama, pendidikan, atau kehidupan pesantren. Namun, hal berbeda dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang, Gus Rizka Saputro.

Pria yang memiliki nama asli Dr. M Rizka Saputro tersebut membuat sebuah gebrakan dengan menerbitkan buku yang secara khusus berisi kumpulan puisi untuk PSIS Semarang.

Buku berjudul Cinta yang Tak Pernah Padam: Puisi-Puisi untuk PSIS itu dibagikan dalam acara launching tim dan jersey PSIS Semarang yang berlangsung di Radjawali Semarang Culture Center, Sabtu (5/9/2026).

Buku tersebut dibagikan kepada manajemen, pemain PSIS, hingga suporter yang hadir dalam acara tersebut.

Kehadiran buku ini menjadi bentuk kecintaan Gus Rizka terhadap klub kebanggaan masyarakat Kota Semarang.

Melalui akun Instagram pribadinya, @rizka_saputro, Gus Rizka menjelaskan alasan di balik lahirnya buku tersebut.

“Cinta yang tak pernah padam, sedikit coretan puisi-puisi untuk PSIS Semarang. PSIS Semarang dalam buku ini bukan hanya klub, tetapi rumah, identitas dan napas kota Semarang,” tulisnya.

Ia berharap semangat biru yang menjadi identitas PSIS tetap terjaga, sekaligus menjadi bagian dari perjalanan klub pada masa mendatang.

“Semoga biru ini tetap menyala, semoga sejarah ini tetap terjaga. Semoga masa depan PSIS Semarang di bawah Mas Bos Fariz Julinar Maurisal dan Mbak Bos Datu Nova semakin bersinar,” lanjut Gus Rizka.