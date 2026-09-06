Menang Tipis atas Persik Kediri, Osmar Loss Sebut Dewa United Dapat Pelajaran Berharga

Pelatih baru Dewa United, Osmar Loss. (Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif. Bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) sore, Banten Warrior sukses mengalahkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0.
Gol semata wayang Dewa United dicetak Rafael Struick pada menit ke-15. Sontekan striker muda tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat sejak awal.
Meski membawa pulang tiga poin, pelatih Dewa United, Osmar Loss, mengakui laga perdana musim ini tidak berjalan mudah.
Pelatih asal Brasil itu memberikan apresiasi kepada para pemain yang mampu bertahan dalam tekanan Persik, terutama pada penghujung pertandingan.
"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang kami terima di sini. Pertandingan ini sangat sulit. Kami tahu betapa sulitnya meraih poin di markas Persik Kediri," ujar Osmar Loss seusai pertandingan.
Menurut Osmar, kemenangan di Kediri menjadi modal penting bagi Dewa United untuk menjalani kompetisi yang masih panjang.
Selain tiga poin, pertandingan tersebut juga memberikan pengalaman berharga bagi timnya dalam menghadapi tekanan di lapangan.
"Kami sangat senang bisa mendapatkan tiga poin ini. Kemenangan ini akan menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memahami bagaimana cara mengatasi pertandingan-pertandingan sulit seperti ini," katanya.
Osmar kemudian melakukan perubahan pada babak kedua dengan memasukkan Taisei Marukawa. Kehadiran pemain asal Jepang tersebut membuat permainan Dewa United lebih terbuka, khususnya ketika melancarkan serangan balik.
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Jawa Pos
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