Prediksi Skor Dewa United vs Bhayangkara FC di Super League: Duel Sengit Potensi Imbang

JawaPos.com - Dewa United akan menjamu Bhayangkara FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Banten International Stadium (BIS), Jumat (11/9) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut diprediksi berjalan sengit hingga berpotensi berujung imbang.

Pertandingan tersebut akan menjadi laga kandang perdana Dewa United di Super League 2026/2027. Tim berjuluk Banten Warriors tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Dewa United memulai kampanye mereka di musim ini dengan mulus. Tim polesan Osmar Loss itu mencuri kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada pekan pertama Super League.

Kemenangan tersebut menjadi debut manis Osmar Loss bersama Dewa United. Banten Warriors kini menempati posisi lima dengan torehan tiga poin dalam klasemen sementara Super League 2026/2027.

Winger Dewa United, Egy Maulana Vikri, menegaskan timnya siap tempur menghadapi Bhayangkara FC. Pemain berpostur mungil itu bertekad mempertahankan tren positif Banten Warriors, apalagi mereka bermain di hadapan publiknya sendiri.

"Kita siap untuk bertanding, siap melakukan yang terbaik, dan siap memberikan kesenangan untuk para suporter yang akan datang. Dengan bekerja keras dan mengikuti instruksi pelatih, semoga kita bisa mendapatkan three points untuk pertandingan dan melanjutkan tren positif ini," tegas Egy, dilansir dari laman I.League, Jumat (11/9).

Di sisi lain, Bhayangkara FC jelas bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tim berjuluk The Guardians itu bisa dikatakan merupakan salah satu tim kuat di Super League musim ini.

Bhayangkara FC juga punya modal positif meski tidak sebagus Dewa United. Mereka mampu mengamankan satu poin setelah menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada pekan lalu.