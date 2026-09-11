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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 13.32 WIB

Tak Ingin Ulang Kesalahan Lawan Garudayaksa FC! Park Jun-heong Kawal Pertahanan Persik Kediri

Park Jun-heong siap mengawal pertahanan Persik Kediri saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026). (Persik) - Image

Park Jun-heong siap mengawal pertahanan Persik Kediri saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026). (Persik)

JawaPos.com — Park Jun-heong siap mengawal pertahanan Persik Kediri saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026) sore.

Bek asal Korea Selatan itu bertekad membantu Persik Kediri membawa pulang poin sekaligus menebus hasil buruk pada laga pembuka melawan Dewa United Banten FC.

Park Jun-heong Waspadai Kekuatan Garudayaksa FC

Park Jun-heong menilai Garudayaksa FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata meski berstatus sebagai tim promosi Super League 2026/2027.

Karena itu, pemain berusia 33 tahun tersebut meminta rekan-rekannya tetap fokus sepanjang pertandingan di Stadion Pakansari.

"Kita akan menghadapi tim promosi yang kuat. Kami tak boleh meremehkan mereka," kata Park Jun-heong.

Dia juga menegaskan kesiapannya menjaga lini belakang Persik Kediri agar mampu meredam ancaman Garudayaksa FC dan tidak kembali kebobolan.

Park Jun-heong ingin Persik Kediri tampil lebih disiplin dibandingkan pertandingan pertama musim ini.

Target utama Macan Putih bukan hanya memperbaiki performa, tetapi juga membawa pulang angka dari markas Garudayaksa FC.

"Saya siap menjaga pertahanan tim agar tak kemasukan gol. Kami akan berusaha membawa pulang poin dari pertandingan ini," ujarnya.

Editor: Banu Adikara
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