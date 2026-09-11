Tak Ingin Ulang Kesalahan Lawan Garudayaksa FC! Park Jun-heong Kawal Pertahanan Persik Kediri

JawaPos.com — Park Jun-heong siap mengawal pertahanan Persik Kediri saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026) sore.

Bek asal Korea Selatan itu bertekad membantu Persik Kediri membawa pulang poin sekaligus menebus hasil buruk pada laga pembuka melawan Dewa United Banten FC.

Park Jun-heong Waspadai Kekuatan Garudayaksa FC Park Jun-heong menilai Garudayaksa FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata meski berstatus sebagai tim promosi Super League 2026/2027.

Karena itu, pemain berusia 33 tahun tersebut meminta rekan-rekannya tetap fokus sepanjang pertandingan di Stadion Pakansari.

"Kita akan menghadapi tim promosi yang kuat. Kami tak boleh meremehkan mereka," kata Park Jun-heong.

Dia juga menegaskan kesiapannya menjaga lini belakang Persik Kediri agar mampu meredam ancaman Garudayaksa FC dan tidak kembali kebobolan.

Park Jun-heong ingin Persik Kediri tampil lebih disiplin dibandingkan pertandingan pertama musim ini.

Target utama Macan Putih bukan hanya memperbaiki performa, tetapi juga membawa pulang angka dari markas Garudayaksa FC.