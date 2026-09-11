Target Saddil Ramdani Setelah Gabung Persebaya, Tak Sabar Bikin Bonek Tersenyum?

Saddil Ramdani saat menjalani latihan bersama Persebaya Surabaya. (I.League)
JawaPos.com - Menjelang pekan kedua Super League 2026/2027 menjadi kesempatan Saddil Ramdani beradaptasi bersama klub barunya, Persebaya Surabaya. Usai dipinjamkan dari Persib Bandung selama satu musim ke depan, saat ini dia langsung bergabung dalam latihan sambil berusaha mengenali lingkungan baru sekaligus memahami taktik pelatih Bernardo Tavares.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Saya berusaha beradaptasi dengan teman-teman secepat mungkin dan mengikuti apa yang menjadi instruksi pelatih,” ujar mantan pemain Sabah FC itu.
Dia mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam membangun komunikasi dengan pemain maupun jajaran tim.
“Teman-teman di sini juga sangat welcome. Saya merasa senang dan tentu menghormati seluruh pelatih, pemain, serta ofisial yang ada di Persebaya. Mereka juga menyambut saya dengan baik,” imbuhnya.
Selain adaptasi taktik dan lingkungan tim, dia juga harus segera mengembalikan kondisi fisiknya usai menempuh perjalanan dari Bandung ke Surabaya.
“Jadi, saya ingin segera mengembalikan kondisi dan menyesuaikan diri dengan intensitas latihan bersama teman-teman,” kata Saddil Ramdani.
Salah satu cara untuk mempercepat proses adaptasi, ia tidak hanya belajar melalui sesi latihan, tetapi juga mendapatkan bantuan dari rekan-rekan setim untuk memahami program yang diterapkan.
“Sejauh ini, semua teman-teman banyak membantu saya dalam proses adaptasi. Dari pelatih maupun pemain, semuanya memberikan dukungan dan membantu saya memahami program serta instruksi yang diberikan,” ujar pemain Timnas Indonesia itu.
“Semoga proses adaptasi saya bisa berjalan lebih cepat sehingga semakin nyaman bermain bersama tim,” pungkasnya.
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