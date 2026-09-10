Ze Valente Bahayakan Mantan! Bisa Bantu PSIM Yogyakarta Tekuk Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Ze Valente menjadi salah satu ancaman utama PSIM Yogyakarta saat menantang Persebaya Surabaya pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Mantan gelandang Persebaya Surabaya itu punya modal 10 gol dan empat assist bersama PSIM musim lalu.

Mengapa Ze Valente Bisa Menjadi Ancaman Persebaya Surabaya? Ze Valente memiliki rekam jejak produktif bersama PSIM Yogyakarta setelah menjadi top skor tim pada musim lalu dengan torehan 10 gol dan empat assist.

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Catatan tersebut membuat pemain asal Portugal itu kembali menjadi salah satu tumpuan Laskar Mataram untuk menghadapi persaingan Super League 2026/2027.

Musim lalu, Ze tampil dalam 32 dari total 34 pertandingan PSIM Yogyakarta dan hanya dua kali absen akibat akumulasi kartu.

Konsistensi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran pemain berusia 32 tahun itu dalam permainan PSIM Yogyakarta, termasuk ketika tim membutuhkan kontribusi dari lini serang.

Kehadiran Ze juga memiliki cerita tersendiri menjelang pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Dia pernah memperkuat Persebaya Surabaya sebelum dipinjamkan ke Persik Kediri pada musim 2023/2024 hingga akhir musim 2024/2025, sehingga laga pekan kedua nanti akan mempertemukannya dengan klub yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kariernya.