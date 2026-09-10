Saddil Ramdani Masih Adaptasi! Bomber Anyar Persebaya Surabaya Tak Sabar Unjuk Gigi

JawaPos.com — Saddil Ramdani mulai beradaptasi bersama Persebaya Surabaya setelah menjalani latihan perdana di Lapangan C, Rabu (9/9/2026). Pemain anyar Green Force berusia 27 tahun itu langsung berusaha memahami karakter rekan setim dan instruksi Bernardo Tavares agar bisa segera memberikan kontribusi di Super League 2026/2027.

Sesi latihan tersebut menjadi langkah awal Saddil Ramdani setelah resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya. Datang melalui skema peminjaman dari Persib Bandung, pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara, itu langsung mendapat sambutan positif dari lingkungan tim.

Bagaimana Saddil Ramdani menjalani latihan perdana? Saddil Ramdani menyebut latihan pertamanya bersama Persebaya Surabaya berjalan baik meski dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Fokus utama sang pemain saat ini ialah mengenal karakter rekan-rekan setim sekaligus memahami instruksi yang diberikan tim pelatih.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Saya berusaha beradaptasi dengan teman-teman secepat mungkin dan mengikuti apa yang menjadi instruksi pelatih,” ujar Saddil.

Proses tersebut terasa lebih mudah karena Saddil Ramdani mendapat sambutan hangat dari para pemain dan ofisial Persebaya Surabaya. Situasi positif itu membuat pemain 27 tahun tersebut bisa lebih cepat membangun kedekatan dengan lingkungan barunya.

“Teman-teman di sini juga sangat welcome. Saya merasa senang dan tentu menghormati seluruh pelatih, pemain, serta ofisial yang ada di Persebaya. Mereka juga menyambut saya dengan baik,” jelasnya.

Apa yang membantu Saddil mempercepat adaptasi? Dukungan dari pemain dan tim pelatih menjadi salah satu faktor penting bagi Saddil Ramdani selama menjalani masa awal bersama Persebaya Surabaya. Ia mengaku banyak mendapat bantuan untuk memahami program latihan sekaligus arahan yang diberikan Bernardo Tavares.

“Sejauh ini, semua teman-teman banyak membantu saya dalam proses adaptasi. Dari pelatih maupun pemain, semuanya memberikan dukungan dan membantu saya memahami program serta instruksi yang diberikan,” tuturnya.