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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 02.43 WIB

Prediksi Como vs Parma: Tuan Rumah Punya Modal Kuat untuk Raih Tiga Poin

Como akan mengahadapi Parma di liga Italia. (Fabio Balaudo/UEFA) - Image

Como akan mengahadapi Parma di liga Italia. (Fabio Balaudo/UEFA)

JawaPos.com - Como akan menjamu Parma pada pekan lanjutan Serie A Liga Italia 2026/27 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Senin (14/9) malam WIB.

Laga Como vs Parma dijadwalkan kick-off pada pukul 23.30 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Como untuk melanjutkan tren positif yang mereka bangun dalam beberapa pertandingan terakhir.

Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil impresif.

Tim besutan Cesc Fabregas itu mampu mencatatkan kemenangan dalam dua pertandingan terakhir dengan skor yang cukup meyakinkan, yakni 4-1.

Selain tampil produktif di Serie A, Como juga baru saja mencatat kemenangan penting di panggung Eropa.

Mereka berhasil mengalahkan RB Leipzig dengan skor 4-1 dalam debut di Liga Champions.

Hasil tersebut tentu menjadi tambahan motivasi bagi Como.

Meski demikian, padatnya jadwal pertandingan juga menjadi tantangan tersendiri karena mereka harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Eropa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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