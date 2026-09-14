Prediksi Como vs Parma: Tuan Rumah Punya Modal Kuat untuk Raih Tiga Poin

JawaPos.com - Como akan menjamu Parma pada pekan lanjutan Serie A Liga Italia 2026/27 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Senin (14/9) malam WIB.

Laga Como vs Parma dijadwalkan kick-off pada pukul 23.30 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Como untuk melanjutkan tren positif yang mereka bangun dalam beberapa pertandingan terakhir.

Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil impresif.

Tim besutan Cesc Fabregas itu mampu mencatatkan kemenangan dalam dua pertandingan terakhir dengan skor yang cukup meyakinkan, yakni 4-1.

Selain tampil produktif di Serie A, Como juga baru saja mencatat kemenangan penting di panggung Eropa.

Mereka berhasil mengalahkan RB Leipzig dengan skor 4-1 dalam debut di Liga Champions.

Hasil tersebut tentu menjadi tambahan motivasi bagi Como.