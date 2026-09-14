Prediksi Inter Milan vs Udinese: Statistik, Susunan Pemain dan Peluang Nerazzurri Raih Tiga Poin

JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Udinese pada pekan keempat Serie A 2026/2027 di Stadio Giuseppe Meazza atau San Siro, Selasa (15/9) dini hari WIB.

Laga Inter vs Udinese akan dimulai pukul 01.45 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mereka menelan kekalahan pada laga pembuka Liga Champions musim ini.

Inter sebelumnya harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 1-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Santiago Bernabeu.

Nerazzurri sempat tertinggal dua gol sebelum Carlos Augusto memperkecil kedudukan pada penghujung laga.

Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif pertama Inter pada musim 2026/2027. Sebelumnya, tim asuhan Cristian Chivu tampil cukup konsisten, terutama di Serie A.

Inter mengawali kompetisi domestik dengan tiga kemenangan beruntun. Mereka mencatatkan kemenangan atas Monza, Cagliari, dan Napoli.

Dari tiga pertandingan tersebut, Inter mampu mencetak delapan gol dan hanya tiga kali kebobolan.