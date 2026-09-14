Prediksi Moreirense vs Maritimo: Adu Strategi Dua Tim yang Sedang Memburu Kemenangan

Moreirense akan menjamu Maritimo pada pekan keenam Primeira Liga 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Moreirense akan menjamu Maritimo pada pekan keenam Primeira Liga 2026/27 di Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Selasa (15/9/2026).
Duel Moreirense vs Maritimo menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil setelah sama-sama mengalami kekalahan dalam pertandingan sebelumnya.
Karena itu, laga diperkirakan berjalan cukup terbuka dengan kedua kesebelasan memiliki kepentingan untuk mendapatkan tambahan poin.
Moreirense saat ini menempati posisi ke-13 klasemen sementara Primeira Liga dengan koleksi empat poin dari lima pertandingan.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim tuan rumah belum mampu menemukan konsistensi pada awal musim.
Masalah terbesar Moreirense sejauh ini terlihat dari lini belakang.
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Mereka sudah kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan, jumlah yang membuat pertahanan mereka menjadi salah satu titik lemah paling mencolok di kompetisi.
Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian penting menjelang pertandingan melawan Maritimo.
Bermain di kandang sendiri seharusnya memberikan keuntungan bagi Moreirense, tetapi mereka tetap perlu tampil lebih disiplin agar tidak kembali kehilangan poin akibat kesalahan di lini belakang.
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