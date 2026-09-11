Head to Head Persija Jakarta vs Persib Bandung: Macan Kemayoran Kurang Jos di 10 Laga Terakhir!

Persija Jakarta masih memburu pemain baru meski sudah menjadi tim dengan nilai pasaran tertinggi di Super League 2026/2027, mencapai Rp 163,39 miliar. (Persija)
JawaPos.com - Laga klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kurang mantap dalam 10 pertemuan terakhir.
Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9) besok. Sesuai jadwal, kick-off duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut berlangsung pukul 15.30 WIB.
Skuad Macan Kemayoran punya catatan buruk dalam 10 pertemuan terakhir melawan Persib Bandung. Bayangkan saja, Persija Jakarta hanya mencatatkan satu kemenangan atas Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.
Persija Jakarta mencatatkan kemenangan tersebut pada Liga 1 2022/2023. Kala itu, Macan Kemayoran bungkam Persib Bandung dengan skor akhir 2-0. Setelah itu, mereka selalu melempem.
Persib Bandung mendominasi dengan mencatat tujuh kemenangan, sedangkan dua laga lainnya berakhir imbang. Kekalahan terakhir yang diderita Pangeran Biru terjadi pada kompetisi musim 2022/2023.
Pertemuan terakhir dua tim bergengsi Indonesia itu terjadi di semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung menundukkan Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, pada 4 Agustus 2026.
Pada musim lalu, Persib Bandung tampil impresif karena selalu memenangkan duel El Clasico Indonesia tersebut. Pada leg pertama, mereka menang tipis 1-0 dan 2-1 pada leg kedua. Dengan demikian, Pangeran Biru selalu menang atas Persija Jakarta di tiga laga terakhir.
Kendati demikian, laga Sabtu besok menjadi momentum bagus bagi Persija Jakarta untuk memutus tren negatifnya atas Persib Bandung. Sebab, Macan Kemayoran akhirnya bisa kembali menjamu sang rival di Jakarta setelah penantian tujuh tahun lamanya.
Persija Jakarta terakhir kali menjamu sang rival di SUGBK pada Juli 2019, dengan skor yang berujung imbang 1-1. Setelah itu, Macan Kemayoran kerap terkendala izin keamanan sehingga menjadi tim musafir setiap pertandingan kandang melawan Persib Bandung.
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