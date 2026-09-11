Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 11 September 2026 | 14.30 WIB

Ada Peran Marko Simic di Balik Kepindahan Ivan Mamut ke Persija Jakarta

Rekrutan anyar Persija Jakarta, Ivan Mamut / Dok: Persija - Image

Rekrutan anyar Persija Jakarta, Ivan Mamut / Dok: Persija

JawaPos.com - Striker asal Kroasia, Ivan Mamut, mengungkap Marko Simic memiliki peran di balik kepindahannya ke Persija Jakarta. Mamut mendapatkan banyak masukan mengenai skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dari Simic.

Mamut resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta pada Kamis (10/9) kemarin. Striker berusia 28 tahun itu ditebus dari NK Varazdin (Kroasia) dan akan berseragam Macan Kemayoran hingga Super League 2027/2028.

Peran Marko Simic

Sebelum bergabung, ternyata Mamut sudah mengetahui Persija Jakarta dari Simic. Striker berpostur 192 cm itu menyebut Simic sebagai sosok penting yang turut meyakinkannya bergabung dengan Macan Kemayoran.

“Saya mendengar banyak hal baik tentang Persija. Saya juga banyak berbicara dengan Marko Simic. Dia sangat membantu saya, dan karena dialah saya ada di sini sekarang,” ungkap Mamut dalam keterangan Persija Jakarta, dikutip Jumat (11/9).

Mamut dan Simic memiliki kesamaan, yakni sama-sama berasal dari Kroasia. Jadi, tak ayal jika Simic berhasil meyakinkan striker berusia 29 tahun itu untuk bergabung dengan mantan klubnya, Persija Jakarta.

Ivan Mamut Pede Persija Jakarta Juara 

Mamut punya perasaan Persija Jakarta akan mengarungi kompetisi musim ini dengan positif. Ia optimistis Macan Kemayoran bakal finis posisi teratas sekaligus merebut trofi juara Super League 2026/2027.

“Saya bisa merasakan bahwa musim yang baik sedang menanti kami. Jadi, kami hanya harus bermain 100 persen di setiap pertandingan. Ini tidak akan mudah karena ada banyak tim bagus di liga, tetapi kami akan berjuang untuk berada di posisi teratas klasemen,” ujar eks pemain Terengganu tersebut.

Lebih lanjut, Mamut sudah tidak sabar memulai debutnya bersama Persija Jakarta. Ia menegaskan akan mengerahkan segalanya demi membawa Macan Kemayoran berjaya.

“Saya senang berada di sini, di klub ini. Saya tidak sabar untuk memulai latihan pertama bersama tim serta menjalani pertandingan pertama. Saya akan memberikan lebih dari 100 persen di setiap pertandingan,” tegas Mamut.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Shin Tae-yong Ungkap Persija Jakarta akan Umumkan Rekrutan Anyar Pekan Ini, Ivan Mamut? - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Ungkap Persija Jakarta akan Umumkan Rekrutan Anyar Pekan Ini, Ivan Mamut?

Rabu, 9 September 2026 | 05.40 WIB

Kendal Tornado FC Pinjam Tiga Pemain Muda, Ada Nama dari Borneo FC dan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Kendal Tornado FC Pinjam Tiga Pemain Muda, Ada Nama dari Borneo FC dan Persija Jakarta

Jumat, 11 September 2026 | 13.39 WIB

Kerim Memija Rasakan Perjalanan Panjang Persija, Siap Hadapi Persib di GBK - Image
Sepak Bola Indonesia

Kerim Memija Rasakan Perjalanan Panjang Persija, Siap Hadapi Persib di GBK

Jumat, 11 September 2026 | 03.19 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore