Ada Peran Marko Simic di Balik Kepindahan Ivan Mamut ke Persija Jakarta

Rekrutan anyar Persija Jakarta, Ivan Mamut / Dok: Persija
JawaPos.com - Striker asal Kroasia, Ivan Mamut, mengungkap Marko Simic memiliki peran di balik kepindahannya ke Persija Jakarta. Mamut mendapatkan banyak masukan mengenai skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dari Simic.
Mamut resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta pada Kamis (10/9) kemarin. Striker berusia 28 tahun itu ditebus dari NK Varazdin (Kroasia) dan akan berseragam Macan Kemayoran hingga Super League 2027/2028.
Sebelum bergabung, ternyata Mamut sudah mengetahui Persija Jakarta dari Simic. Striker berpostur 192 cm itu menyebut Simic sebagai sosok penting yang turut meyakinkannya bergabung dengan Macan Kemayoran.
“Saya mendengar banyak hal baik tentang Persija. Saya juga banyak berbicara dengan Marko Simic. Dia sangat membantu saya, dan karena dialah saya ada di sini sekarang,” ungkap Mamut dalam keterangan Persija Jakarta, dikutip Jumat (11/9).
Mamut dan Simic memiliki kesamaan, yakni sama-sama berasal dari Kroasia. Jadi, tak ayal jika Simic berhasil meyakinkan striker berusia 29 tahun itu untuk bergabung dengan mantan klubnya, Persija Jakarta.
Mamut punya perasaan Persija Jakarta akan mengarungi kompetisi musim ini dengan positif. Ia optimistis Macan Kemayoran bakal finis posisi teratas sekaligus merebut trofi juara Super League 2026/2027.
“Saya bisa merasakan bahwa musim yang baik sedang menanti kami. Jadi, kami hanya harus bermain 100 persen di setiap pertandingan. Ini tidak akan mudah karena ada banyak tim bagus di liga, tetapi kami akan berjuang untuk berada di posisi teratas klasemen,” ujar eks pemain Terengganu tersebut.
Lebih lanjut, Mamut sudah tidak sabar memulai debutnya bersama Persija Jakarta. Ia menegaskan akan mengerahkan segalanya demi membawa Macan Kemayoran berjaya.
“Saya senang berada di sini, di klub ini. Saya tidak sabar untuk memulai latihan pertama bersama tim serta menjalani pertandingan pertama. Saya akan memberikan lebih dari 100 persen di setiap pertandingan,” tegas Mamut.
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