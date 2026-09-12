Update Klasemen Super League: Menang Dramatis atas Persib, Persija Segel Posisi 2

JawaPos.com — Klasemen Super League 2026/2027 mengalami perubahan setelah Persija Jakarta meraih kemenangan dramatis atas Persib Bandung pada pekan kedua. Hasil tersebut membuat Macan Kemayoran naik ke posisi kedua klasemen sementara.

Persija Jakarta membungkam Persib Bandung dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore WIB. Tiga poin diraih secara dramatis setelah gol kemenangan tercipta pada masa tambahan waktu.

Persija Jakarta membuka keunggulan melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-41. Persib Bandung kemudian menyamakan kedudukan lewat Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Saat pertandingan diperkirakan berakhir imbang, Persija Jakarta justru mencetak gol kemenangan melalui tandukan Ivan Mamut pada menit ke-90+5.

Persija Jakarta Sapu Bersih Dua Laga Kemenangan atas Persib membuat Persija Jakarta menyapu bersih dua pertandingan awal Super League 2026/2027.

Sebelumnya, Macan Kemayoran mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0 pada pekan pertama. Persija kini mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Persija berada di posisi kedua karena kalah selisih gol dari Madura United yang juga mengoleksi enam poin di puncak klasemen.

Dewa United berada di posisi ketiga dengan empat poin, sementara Arema FC dan Persib Bandung sama-sama mengoleksi tiga poin.

Namun, posisi Persija masih berpeluang berubah. Sejumlah tim, termasuk Bali United dan Arema FC, belum memainkan pertandingan pekan kedua sehingga masih memiliki kesempatan menggeser posisi Macan Kemayoran.