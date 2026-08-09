Persik Kediri Datangkan Dua Bek Mantan Bintang JDT dan Buriram, Penasaran Sepak Bola Indonesia

Pemain sepak bola Park Jun Heong. Ia kini bergabung dengan Persik Kediri menghadapi kompetisi Liga 1 2026/2027. Persik Kediri resmi merekrut dua bek asing, Park Jun-heong dan Marcelo Djalo, yang berpengalaman bermain di kompetisi Asia Tenggara. (ANTARA/ HO-Persik Kediri)
JawaPos.com - Persik Kediri mulai tancap gas. Setelah mendatangkan sembilan pemain lokal, kali ini giliran penggawa asing yang didatangkan.
Ada dua pemain impor yang resmi direkrut. Pertama, pemain asal Korea Selatan, Park Jun-heong. Lalu, penggawa dari Guinea-Bissau, Marcelo Djalo. Keduanya sama-sama berposisi sebagai bek.
Pihak manajemen memang sengaja merekrut dua pemain tersebut. Sebab, baik Park maupun Marcelo sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara.
Park bermain di Johor Darul Ta'zim (JDT) dalam dua musim terakhir.
Sementara itu, Marcelo pernah memperkuat dua tim Thailand, Buriram United dan Uthai Thani.
"Pengalaman para pemain baru ini diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi Persik Kediri," kata Sport Director Macan Putih, Razzi Taruna.
Lantas, apa yang membuat kedua pemain itu mau bermain di Indonesia?
"Karena Persik punya visi dan target bagus untuk musim. Saya senang bisa bergabung dengan Persik dan bakal bermain di kompetisi Indonesia," tutur Park.
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Bek berusia 33 tahun itu berharap bisa menjadi tumpuan di lini belakang Persik.
"Sebagai pemain bertahan, saya harap bisa mencegah lawan mencetak gol, kemudian membantu Persik Kediri meraih posisi yang lebih baik lagi di klasemen," tambah Park.
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