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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 13.22 WIB

Koleksi 38 Clean Sheet! Angga Saputra Ingin Jaga Gawang Madura United Tanpa Kebobolan

Kiper Madura United FC Angga Saputra membidik clean sheet saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. (Madura United) - Image

Kiper Madura United FC Angga Saputra membidik clean sheet saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. (Madura United)

JawaPos.com — Kiper Madura United FC Angga Saputra membidik clean sheet saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026) sore.

Target tersebut penting untuk membantu Laskar Sape Kerrab membawa pulang poin sekaligus melanjutkan start positif setelah menang 2-0 atas Persijap Jepara.

Angga Saputra Sudah Punya Modal Clean Sheet

Angga Saputra datang ke markas PSS Sleman dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mencatatkan clean sheet pada pertandingan pembuka Super League 2026/2027.

Penjaga gawang berusia 34 tahun itu tampil penuh ketika Madura United FC menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Penampilan Angga membantu Madura United FC menjaga gawang tetap steril hingga pertandingan berakhir. Laskar Sape Kerrab pun mengamankan kemenangan 2-0 sekaligus mengawali kompetisi dengan koleksi tiga poin.

Catatan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi mantan kiper Borneo FC itu menjelang perjalanan ke Sleman.

Namun, Angga menyadari pertandingan kedua bakal menghadirkan tantangan berbeda karena PSS Sleman tampil di hadapan pendukung sendiri.

Menurut Angga, menjaga gawang tanpa kebobolan dapat menjadi faktor penting dalam upaya Madura United FC meraih hasil positif.

Bahkan, ketika tim mampu mempertahankan clean sheet, peluang mengamankan setidaknya satu poin dari kandang PSS Sleman semakin terbuka.

Editor: Banu Adikara
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