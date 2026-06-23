Resmi Kembali ke Madura United, Angga Saputro Siap Bersaing Perebutkan Posisi Kiper Utama

Kiper Madura United Angga Saputro. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United resmi memperkenalkan Angga Saputro sebagai rekrutan pertama mereka untuk menyambut musim 2026/27. Kiper berusia 32 tahun itu bukan sosok asing bagi pendukung Laskar Sape Kerrab karena pernah membela klub tersebut pada periode 2016 hingga 2018.
Kembalinya Angga menjadi salah satu langkah awal Madura United dalam mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim depan. Setelah beberapa tahun berkelana bersama sejumlah klub di Indonesia, ia akhirnya kembali ke klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.
Sebelum pulang ke Madura United, Angga sempat memperkuat beberapa tim besar Tanah Air. Dia pernah berseragam Tira-Persikabo, Persebaya Surabaya, Borneo FC Samarinda, hingga terakhir membela Malut United.
Pengalaman panjang tersebut menjadi nilai tambah yang diharapkan dapat membantu memperkuat lini pertahanan tim. Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, mengungkapkan bahwa keinginan untuk membawa Angga kembali sebenarnya sudah muncul sejak musim lalu.
Namun saat itu sang pemain masih terikat kontrak dengan Malut United sehingga proses kepindahan belum bisa direalisasikan. Menurut dia, manajemen telah lama memantau perkembangan Angga dan menilai kualitas serta pengalamannya sangat dibutuhkan oleh tim.
Setelah kesempatan terbuka pada musim ini, Madura United langsung bergerak untuk merealisasikan kepulangan sang penjaga gawang.
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"Kehadiran sosok ini sudah sangat kami nantikan. Keinginan untuk membawanya pulang sebenarnya sudah ada sejak musim lalu, namun saat itu ia masih terikat kontrak dengan klubnya. Kini, momen yang dinanti akhirnya tiba," ujar Annisa.
Kehadiran Angga diharapkan dapat membantu Madura United meningkatkan kualitas pertahanan sekaligus mengurangi jumlah kebobolan yang menjadi salah satu fokus evaluasi tim. Selain kemampuan di bawah mistar, pengalaman yang dimilikinya juga dinilai penting untuk membantu pemain-pemain lain di dalam skuad.
Meski datang dengan status pemain senior dan sarat pengalaman, Angga dipastikan tidak akan mendapatkan jaminan sebagai kiper utama. Dia akan bersaing secara sehat dengan dua penjaga gawang yang telah lebih dulu dipastikan bertahan, yakni Aditya Harlan dan M. Dicky Indrayana.
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